Dinheiro do Fundo Rotativo já está na conta das escolas

O Governo do Paraná depositou na última sexta-feira (8) cerca de R$ 8 milhões do programa Fundo Rotativo na conta das mais de 2,1 mil escolas estaduais. O dinheiro serve par auxiliar na gestão das instituições de ensino e já está disponível a partir dessa segunda-feira (11).

O depósito corresponde à sétima parcela da cota consumo e à terceira da cota de serviço. A cota consumo (mais de R$ 3,9 mi) é destinada à aquisição de materiais de limpeza, expediente, didático, esportivo, gás, lâmpadas, por exemplo. Já a cota serviço (outros R$ 3,9 mi) deve ser utilizada para a execução de pequenos reparos, como a limpeza da caixa de água, instalação elétrica e hidráulica, entre outros serviços emergenciais.

Somente em 2017, já foram repassados mais de R$ 39 milhões pelo programa. Ainda está previsto o repasse de mais três cotas consumo e mais uma de cota serviço até o final do ano.

O Instituto Fundepar é responsável pelo Fundo Rotativo – programa de repasse de recursos diretamente às contas das escolas estaduais, para a manutenção e outras despesas relacionadas com a atividade educacional.

Para receber o dinheiro, as escolas precisam estar com as prestações de conta em dia. E a comunidade escolar deve acompanhar a aplicação desses recursos.

Com AEN