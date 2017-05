Dilma sugeriu mudar conta da Suíça para Cingapura, diz marqueteira do PT

A empresária Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, afirmou em depoimento que faz parte de sua delação premiada que a ex-presidente Dilma Rousseff sugeriu que eles mudassem de lugar a conta que tinham na Suíça.

O casal foi o responsável pelas duas campanhas de Dilma à presidência da República, em 2010 e 2014. De acordo com Mônica, Dilma sugeriu que o casal mudasse a conta da Suíça para Cingapura.

“Ela sugeriu uma vez: ‘por que vocês não transferem essa conta de lá para algum lugar? E o João fazia: ‘de jeito nenhum. Não vou mexer em nada. Não tenho culpa de nada”, relatou Mônica aos procuradores.

Segundo a empresária, a ex-presidente manifestou preocupação diversas vezes com a conta do casal.

“Ela sugeriu uma vez que a gente mudasse para Cingapura, que ela ouviu falar que era um lugar muito seguro, que a Suíça já estava muito (visada). As conversas eram desse tipo, a preocupação dela com essa conta, que seria o elo de ligação do pagamento da Odebrecht”, afirmou a empresária.