Diálogo: BIDEN DIZ QUE PENTÁGONO VAI REVER ESTRATÉGIA EM RELAÇÃO À CHINA

O presidente dos EUA, Joe Biden, falou por telefone com o dirigente chinês, Xi Jinping, nesta quarta-feira (10), segundo divulgou a Casa Branca. O contato foi o primeiro realizado entre os líderes das duas potências desde que o democrata tomou posse, em 20 de janeiro. Também foi a primeira vez que Xi falou com um mandatário americano desde março do ano passado –depois disso, a tensão entre os dois países aumentou.

Biden “ressaltou suas preocupações fundamentais sobre as práticas econômicas coercitivas e injustas de Pequim, a repressão em Hong Kong, os abusos de direitos humanos em Xinjiang e as ações cada vez mais assertivas na região, inclusive em relação a Taiwan”, disse a Casa Branca, em comunicado.

Em resposta, segundo a TV estatal chinesa, Xi disse esperar que os EUA lidem com essas questões de maneira cautelosa e afirmou que devem manejar as disputas de maneira construtiva. O americano e o chinês “trocaram opiniões sobre o combate à pandemia de Covid-19 e os desafios comuns de segurança sanitária global, mudança climática e prevenção da proliferação de armas”, afirmou o texto. O presidente dos EUA também disse que o país quer preservar um Indo-Pacífico livre.

A restauração do diálogo entre os dois países foi uma das intenções expostas por Xi ao americano, destacando que a cooperação é a única escolha correta. O chinês afirmou ainda que um embate entre as potências seria um desastre para ambos.

Fora da conversa, porém, Biden enviou sinais de prontidão militar para Pequim. O movimento mais forte foi a criação de uma força-tarefa no Pentágono para a China, com a missão de em quatro meses fazer um relatório avaliando os riscos que Pequim traz a Washington.

Outras ações foram mais convencionais. Nesta terça (9), a Marinha americana iniciou um raro exercício com dois grupos de porta-aviões no mar do Sul da China. Pequim considera sua 85% da região, que concentra suas vitais rotas comerciais marítimas.

(Com informações da Folha/UOL)