DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR SERÁ MARCADO POR ORIENTAÇÕES NO PROCON

Servidores atenderão a população nesta sexta-feira (15) ensinando os consumidores a baixar o aplicativo Consumidor.gov e registrar suas reclamações

No dia 15 de março é comemorado o Dia Internacional do Consumidor e, neste ano, os PROCONS e a Secretaria Nacional do Consumidor -Senacon, estão engajados na divulgação da plataforma consumidor.gov.br. PROCONS estaduais e municipais atenderão a população nesta data, ensinando os consumidores a baixar o App e registrar suas reclamações, o que é muito simples e fácil, logo, acessível a todos.

Durante todo o dia, a PROCONSBRASIL e os PROCONS associados divulgarão material criado pela SENACON e esclarecerão dúvidas dos consumidores. Após o evento, será feito um balanço da quantidade de downloads realizados.

O que é a plataforma?

O consumidor.gov.br propõe a prestação de um serviço público, gratuito e que visa a resolução alternativa de conflitos de consumo, pela internet, a partir da ação integrada entre a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Procons, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Tribunais de Justiça e empresas participantes.

O foco da plataforma é promover a comunicação direta entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços de consumo. A participação das empresas é voluntária e só é permitida àquelas que aderem formalmente ao serviço, mediante assinatura de termo, no qual se comprometem a conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas apresentados. Importante pontuar que os índices de solução na plataforma ultrapassam 80%.

As reclamações registradas alimentam uma base de dados qualificada, que permite o monitoramento da efetividade desses canais das empresas e oferece insumos para o seu aprimoramento.

De acordo com a Dra. Danielle Magnabosco, dirigente do Procon de Foz do Iguaçu, que participa da ação, a palavra final é sempre do consumidor, pois, após a resposta do fornecedor, o reclamante tem a possibilidade de avaliar se a reclamação foi resolvida ou não, atribuir uma nota de satisfação e um comentário final.

O Procon de Foz fica na Avenida Brasil, 1172 – Centro.

A ação ocorre das 8h às 14hs.

(Com AMN)