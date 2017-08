DIA DO PSICÓLOGO É COMEMORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Foz do Iguaçu, realizou na manhã desta quarta-feira (30), na Fundação Cultural, um café da manhã em homenagem ao dia do psicólogo que é comemorado nacionalmente no dia 27 de agosto.

Vários psicólogos que desenvolvem um excelente trabalho no município através da SMAS participaram da homenagem de valorização profissional. O secretário da pasta, Elias de Oliveira, enalteceu a ação dos psicólogos no município: “Os psicólogos são profissionais fundamentais no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e têm dado contribuições para que a gente avance neste novo momento da política de assistência social no município”, disse.

O psicólogo Pedro Brasiliense que exerce atividades no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e que participou do café, gostou da homenagem promovida pela SMAS: “O trabalho na assistência social, lida com as fronteiras do comportamento humano, a gente se depara com situações limítrofes, é um trabalho bastante duro. Ter um momento como este de descontração em que a gente possa sorrir com os colegas, dá energia pra gente continuar fazendo este importante trabalho”, afirmou.

