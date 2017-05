DIA DA BONDADE BENEFICIARÁ NOVE ENTIDADES EM FOZ

Além dos supermercados Muffato de Foz do Iguaçu, 88 pontos de arrecadação foram formalizados hoje para receber as doações do Dia da Bondade. Todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, recebem a partir de agora a doação de alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas, cobertores e artigos de mesa e banho. Na próxima semana, mais empresários de Foz devem receber o banner indicativo para arrecadação. Clubes Lions, Rotary, Exército, Polícia Civil e o Sindhotéis também são postos de arrecadação.

Esta é a 24º edição do Dia da Bondade, que arrecada durante quase um mês os produtos e encerrará no dia 15 de junho, feriado de Corpus Christi, com um grande evento das 8h às 17h, em frente ao Super Muffato da Avenida Juscelino Kubischeck. A campanha é realizada pela TV Tarobá, Super Muffato e prefeitura de Foz do Iguaçu.

No ano passado foram arrecadadas 20.860 peças, 8.600 quilos de alimento, 12 mil pares de calçados, 2.780 móveis e utensílios para casa.

Neste ano, a Secretaria de Assistência Social mapeou as entidades que receberão as doações e convidou-as para participar durante todo o processo. Ao todo, nove entidades serão contempladas com os produtos, as duas entidades Sagrada família, LBV, Escola Nosso Canto, Apasf, Apae, Núcleo criança de Valor, Caec e Lar dos Velhinhos. “São entidades variadas que atendem desde a criança até o adulto em diversas situações de vulnerabilidade que vão ser atendidas com o resultado da campanha”, explica o secretário municipal de assistência social, Elias de Souza Oliveira.

De acordo com o secretário, o conjunto de entidades foram escolhidas através do cadastro junto aos conselhos municipais dos direitos das crianças e adolescentes. “Usamos um perfil de determinadas entidades, de acordo com a natureza e as características, essas entidades foram convidadas a participar desse processo. É a primeira vez que as entidades participam de todos os passos da campanha, para poder contribuir democraticamente, de forma transparente, com o dia da bondade”, disse o secretário.

A diretora da escola Nosso Canto, Elisa Marinho Hartmann elogia a campanha, já tradicional em Foz do Iguaçu. A escola atende atualmente 164 crianças e adolescentes, jovens e adultos, todos com deficiência intelectual e múltipla. “Toda ajuda é bem vinda. Quando acontece o dia da bondade abastecemos nossa cozinha, para que ele sempre tenha uma alimentação boa durante o período de atendimento e aquilo que vá sobrar ou não tenha lugar para guardar, destinamos a famílias de alunos carentes”, explicou a diretora.

Com CMFI