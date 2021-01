DEUS, O TODO PODEROSO!

“Os céus proclamam a glória de Deus; o firmamento demonstração a habilidade de suas mãos”

(Salmo 19:1)

Com a astronomia acústica, os cientistas observam e ouvem os filhos e pulsos do espaço. Eles descobriram que as estrelas não orbitam em silêncio no céu, mas geram música. Assim como os sons da baleia jubarte, existe uma ressonância das estrelas em comprimentos de onda ou frequências que podem não ser ouvidas pelo ouvido humano. Mas a música das estrelas, das baleias e de outras criaturas se combinam para criar uma sinfonia que proclama a grandeza de Deus.

“Os céus proclamam a glória de Deus; o firmamento demonstração a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar; noite após noite, eles tornam conhecidos. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras, aos confins do mundo ”

(Salmo 19: 1-4)

O apóstolo Paulo revela que, por meio de Jesus, “todas as coisas foram elevadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e que não podemos […] Tudo foi criado por meio dele e para ele” (Colossenses 1:16). Em resposta, as alturas e profundidades do mundo cantam ao Criador. Que nos juntemos à criação para cantar a grandeza daquele “mediu os céus com os dedos” (Isaías 40:12).

OREMOS: Senhor Deus, quero e preciso agradecer, pois Tu, Senhor, tens cuidado de mim. Mesmo com dificuldades, eu creio que estás no comando da minha vida. Provê, o que eu realmente necessito não aquilo que quero. Ajuda também minha família, à Tua Igreja, aos meus irmãos em Cristo e amigos, nas suas necessidades diárias. Abençoa o nosso país e supre as necessidades do nosso povo, Senhor! Dá-me sabedoria para gerir bem os recursos que o Senhor me dá. Abre portas, Pai, e faz a Tua vontade em mim. Em nome de Jesus! Amém.

