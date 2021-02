“O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” (Deuteronômio 31:8)

Esta foi uma palavra declarada por Moisés ao jovem Josué. Imagine, liderar um povo na conquista de uma grande promessa. Só de pensar parece ser algo extremamente desafiador. Moisés ao dirigir estas palavras a Josué, queria deixar bem claro que ele não estaria sozinho, o próprio Senhor estaria à sua frente.

Na verdade, essas palavras não se tratam de uma profecia, mas sim de um testemunho. Moisés era testemunha viva de que Deus esteve a frente do seu povo. Desde a saída do Egito – até Canaã – o Senhor não desamparou o seu povo. Deus é fiel e cumpre tudo o que diz, foi com essa certeza que Moisés incentivou o Josué. O mesmo Deus que os tirou da escravidão, iria guiá-los na posse da promessa.

Não tenha medo, Deus nunca nos deixará! Às vezes olhamos para trás e nos sentimos sós, na verdade, Deus está bem à nossa frente. Se quisermos seguir os seus passos, estaremos sempre avançando. Deus não só está conosco, como quer avancemos nas suas promessas. Não desanime, não tenha medo, o próprio Senhor ira à sua frente!

Podem haver problemas, lutas difíceis, mas Deus é quem vai a frente, e não importam as circunstâncias, Deus é maior que tudo, e Ele é poderoso para nos livrar e guardar. Jamais Deus irá nos desamparar. Você não precisa ter medo, pode procurar novas saídas, aproveitar novas oportunidades, confiando que Deus Pai está indo a sua frente.

Ele nunca o deixará!

– Se esforce numa comunhão maior com Deus. Quem O busca, acha-O.

– Leia a Bíblia. Quando temos conhecimento das promessas – no que Deus já fez – aumentamos a nossa fé e a vontade de avançarmos.

– Se tiver a sensação de estar sozinho, ore. Fale com Deus, Ele está acessível através do Seu Filho Jesus.

OREMOS: