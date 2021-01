“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas” (1 Pedro 4:10)

Servir a Deus com alegria é um alvo na sua vida? O salmista no Salmo 100 incentiva-nos a adorar ao Senhor com entusiasmo e satisfação. Também somos encorajados a servir a Deus com louvor, temor (Sl. 2:11), agradavelmente, de boa vontade (Ef. 6:7). Sabemos que servir a Deus não é mais uma obrigação da nossa lista interminável de tarefas, mas um privilégio e honra!

Não servimos para ser salvos, mas servimos porque fomos salvos por Jesus! Isso deve mudar nossa atitude perante Deus e as pessoas. Alguns estão sempre exigindo que Deus os sirva (do jeito que determinam!) e querem sempre que os outros façam tudo por eles. Lembre-se: você foi salvo para servir!

Creia: “Deus não é injusto; ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.” (Hebreus 6:10)

Maior é o que serve (Mt 23:11)! Jesus deu-nos o exemplo fazendo-se servo, veio ao encontro de impuros, lavou os pés dos discípulos… Lavou também o nosso coração encharcado de sujeira… Seja mais parecido com Ele: sirva a Deus com temor, sirva aos outros com amor.

Lembremos: “Celebrem com júbilo ao Senhor, todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico.” (Salmos 100:1-2)

Servindo com amor:

– Deus nos deu a Vida com um propósito ! Olhe à sua volta, há muito para fazer!

– Ore e disponibilize-se para servir! Deus tem muito a fazer em todo mundo através de nós!

Tudo que você faz em casa, no trabalho, escola ou na igreja deve ser feito como se fosse feito para Deus. Dedique-se a todo serviço que faz. Seja o melhor para a glória de Deus!

– Faça o bem, seja rico de boas obras , generoso em dar e pronto para repartir (Cf. 1 Tm. 6:18)

– Faça o melhor para Deus! Ore, louve, ajude, testemunhe, partilhe, trabalhe, encoraje, ensine, enfim: seja um servo bom e fiel.

OREMOS: