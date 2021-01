2021: O ANO NÃO SERÁ NOVO, SE FORMOS OS MESMOS

Eis que todas as coisas se tornaram novas!

“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”

(2 Coríntios 5: 17)

Portanto, se alguém está em Cristo – A frase “estar em Cristo” significa evidentemente estar unido a Cristo pela fé; ou estar nele como o ramo está na videira – isto é, tão unido à videira, ou assim nela, de modo a dele derivar todo seu alimento e sustento, e ser inteiramente sustentado por ela.

A afirmação aqui é universal: “se alguém está em Cristo”; isto é, todos os que se tornam cristãos verdadeiros – sofrem uma mudança em seus pontos de vista e sentimentos, a fim de torná-los adequados para dizer deles que são novas criaturas.

Todos os verdadeiros cristãos, não importa o que tenham sido antes, sejam morais ou imorais; infiéis ou cristãos especulativos; quer amáveis, quer degradados, sensuais e poluídos, ainda que se tornem cristãos, todos experimentam uma mudança que torna apropriado dizer que são uma nova criação.

Também é verdade que as coisas antigas passam. Antigos preconceitos, opiniões, hábitos, apegos desaparecem. O supremo amor por si mesmo passa. O amor pelo pecado passa. O amor pelo mundo passa. O apego supremo aos amigos terrenos, em vez de Deus, morre.

Eis que todas as coisas se tornaram novas – isto é, todas as coisas em vista da mente. Os propósitos da vida, os sentimentos do coração, os princípios de ação, todos se tornam novos. O entendimento é consagrado a novos objetos, o corpo é empregado em um novo serviço, o coração forma novos apegos. Tudo é novo.

Que Deus siga nos renovando, sempre para melhor, em 2021. Feliz Ano Novo para todos nós!!!

ORAÇÃO DE ANO NOVO:

Senhor, estamos começando mais um ano e queremos agradecê-Lo por todas as bênçãos e por ter nos sustentado até aqui. Apesar deste mundo não nos dar nenhuma garantia, nós podemos ter a certeza de que o Seu amor nunca falha e que as Suas misericórdias duram para sempre. Por isso, reconhecemos o quanto precisamos da Sua presença e da Sua direção para nos conduzir da melhor maneira neste ano que se inicia.

Nas Tuas mãos entregamos os nossos sonhos, projetos e pedimos humildemente que seja a Tua vontade em cada um deles. E quando vierem as decepções e sofrimentos inevitáveis da vida, nos ajude a voltar os nossos olhos para Ti, na certeza de que receberemos a proteção e o conforto para a nossa alma.

Pedimos também que o Senhor nos dê um coração perdoador, que não guarda mágoas e ressentimento, e que tenhamos compaixão daqueles que estão passando necessidades.

E mais uma vez, ó Pai, queremos agradecer por este ano que passou, pois fomos agraciados com o Teu amor e o Teu cuidado que não nos deixou faltar a roupa e alimento. Te louvamos, ó Deus, pela promessa de salvação através de Jesus e por saber que os Teus planos para a nossa vida são de paz e esperança. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que entregou a Sua vida para nos dar esperança neste mundo e na eternidade. Amém.

(Com Antônio Júnior)