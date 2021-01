DEUS ESTÁ SEMPRE PRESENTE!

Jesus é o grande Emanuel – “Deus conosco”. Ele poderia ter vivido acima de nós ou longe de nós, mas não o fez! Ele viveu entre nós, e se importou com os fracos e desamparados. Ele tornou-se amigo de pecadores e irmão do pobre. Ele está presente e te sustenta a cada tempestade. Confie no Senhor com persistência!

Deus veio a nós!

– Deus de todos nós! Jesus não se limitou, nem restringiu sua companhia a um grupo específico: Ele é Deus presente com todos – homens, mulheres, pequenos e grandes, nacionais e estrangeiros, doentes e sadios, fracos e corajosos. Ele é o nosso Deus!

Jesus não se limitou, nem restringiu sua companhia a um grupo específico: Ele é Deus presente com todos – homens, mulheres, pequenos e grandes, nacionais e estrangeiros, doentes e sadios, fracos e corajosos. Ele é o nosso Deus! – Deus está presente nos montes ou nos vales. Ele te acompanha nos sofrimentos e nas alegrias. Lembre-se disso todos os dias.

Ele te acompanha nos sofrimentos e nas alegrias. Lembre-se disso todos os dias. – Ore para que a Sua presença seja notória na sua vida. Reconheça Deus nos seus caminhos .

. – Apegue-se à Palavra de Deus todos os dias. Ela lhe ensinará e fortalecerá a sua fé.

– Você não está sozinho! Você está seguro nas mãos do Salvador do mundo. Descanse no Senhor!

OREMOS: