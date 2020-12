DEUS DO IMPOSSÍVEL

“Le­van­do-o para fora da tenda, disse-lhe: ‘Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las”. E prosseguiu: ‘Assim será a sua des­cendência’. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça” (Gênesis 15:5-6)

Abrão já era bem velho e Sara, sua esposa, além de idosa também era estéril. Deus chamou-os e, pela fé, saíram do meio dos seus parentes para uma terra desconhecida que o Senhor lhes tinha prometido. Tudo parecia muito improvável, mas eles creram na palavra do Senhor. Deus, sendo rico em misericórdia, tinha planos muito maiores para essa família. Até aos dias de hoje, todos os cristãos da terra são abençoados por meio de um descendente de Abraão: Jesus Cristo!

Deus convidou Abrão para olhar para o céu. É impossível contar todas as estrelas. Também é impossível que Deus deixe de cumprir as suas promessas e seus propósitos! Ele está acima de todas as estrelas e conhece todas elas. Também conhece o seu coração e os seus sonhos. Lembre-se que acima de todas as coisas que parecem grandes demais, está o Senhor Deus soberano, Ele tem o controle de tudo!

Creia e viva pela fé, como Abraão: