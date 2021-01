DEUS CUIDA DE VOCÊ!

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês” (1 Pedro 5:7)

Deus é poderoso e soberano. Não há nada que aconteça no mundo que não seja do conhecimento de Deus. Diante das nossas dificuldades, percebemos o quanto somos frágeis. Quem somos nós diante da poderosa mão de Deus?

Apesar de pequenos, somos imensamente amados por Ele! Deus nos amou antes de tudo. Ele entregou o Seu único filho por nós! Ele escolheu nos amar e dar uma perspectiva de redenção. Quando reconhecemos o que Deus fez, recebemos ainda mais provisão dele.

Não reconheça apenas o poder de Deus nas dificuldades, Ele quer ser também reconhecido quando está tudo bem. Momentos difíceis surgirão, por isso buscar a Deus em “tempo e fora de tempo” é importante. Quando buscamos a presença do Espírito Santo e lemos a Palavra de Deus, estamos fortalecendo os nossos elos com o Pai. Exalte-o no tempo devido e no devido tempo Ele te exaltará!