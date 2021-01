“Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: ‘Nunca o deixarei, nunca o abandonarei’ “

(Hebreus 13:5)

O dinheiro é necessário para administrarmos a nossa casa e os nossos compromissos. É verdade, quem não quer ter uma condição financeira estável? Por causa dessa “tranquilidade”, muitos voltam a sua mente apenas para o terreno e se esquecem do espiritual.

Por mais que seja algo digno, “correr atrás do dinheiro” pode nos afastar do Senhor. Quando estamos numa busca desenfreada por melhores condições financeiras, podemos dar brecha ao pecado. Além disto, o amor ao dinheiro nos torna ingratos com o que Deus já fez por nós.

Deus nunca nos abandonará! Assim como os lírios do campo, Ele cuida de cada um com amor. Não se preocupe com o dinheiro e não tenha os seus frutos como objetivo de vida. Coloque Deus como a sua meta e as outras coisas serão acrescentadas por Ele, até uma condição financeira mais confortável.

“Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra”

(Salmos 121:1-2)

Livres do amor ao dinheiro

– Use os seus recursos como uma ferramenta na obra de Deus.

– Condição financeira não é tudo na vida, por isso foque em Deus, santifique-se.

– Deus não é uma carteira, não trate Deus como um banco.

– Se o motivo das suas orações apenas estão em torno de bênção financeira, é um sinal que devemos nos livrar do amor ao dinheiro.

OREMOS: