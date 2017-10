Detenido por quema dice que liberales sacaban molotov de sus mochilas

El 5 de octubre pasado, Eduardo Rodrigo Mendieta Acosta prestó declaración indagatoria ante el Ministe­rio Público en la causa cara­tulada “Investigación Fiscal sobre Supuesto hecho Puni­ble de Perturbación a la Paz Pública y otros”.

Mendieta está imputado junto a otra veintena de personas identificadas como los autores materia­les de la quema del Con­greso ocurrido el pasado 31 de marzo. El joven fue iden­tificado cuando ingresó a la sede legislativa conjunta­mente con otras personas a realizar hechos de violen­cia e incluso incendiado el acceso al local.

En su declaración Eduardo Mendieta relata: “Yo me encontraba sobre la calle Mompox, siendo tipo las 13:00 aproximadamente, a la entrada del club Resisten­cia de la Chacarita de Asun­ción con un grupo de ami­gos, en un momento dado se acercó un muchacho de nombre Jorge Rodríguez y nos dice que nos pagarían 100 mil guaraníes por ir a manifestarnos frente al Congreso y si por ahí había algún problema, que haga­mos “sarambí”. Obviamente aceptamos la suma y nos entregaron como 5 mochi­las aproximadamente, con­teniendo explosivos 12 x1 para hacer explotar, eso nos dijeron que usemos si había algún quilombo, entonces hablamos con los amigos y fuimos a pie hacia la plaza del Congreso…”

“EFRAÍN DABA LAS ÓRDENES”

El joven imputado relató además que el propio pre­sidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, fue quien daba las instrucciones en el lugar y que en todo momento pidió a los con­tratados manifestantes que agredan a los policías.

“Jorge Rodríguez siguió bus­cando más personas. Luego una vez frente al Congreso a eso de las 15:00 aproximada­mente, empezamos a mani­festar, a cantar, a explotar a algunos petardos 12×1, en un momento dado veo que el señor Efraín Alegre empezaba a gritar a los policías que estaban custodiando el Congreso Nacional que eran los casos azules.

Ellos esta­ban ubicados en la esquina de 14 de mayo y Paraguayo Independiente de Asunción, cuando eso yo estaba en la plaza frente al Congreso, yo estaba cerca observando lo que pasaba y era sorpren­dente para mí porque nunca vi algo parecido a lo que suce­día ese día, también que a mí y a mi grupo nos llamaba la atención la actitud de cómo todo se iba convirtiendo en algo más fuerte, más violento. En otro momento, Efraín Ale­gre estaba gritando por todos lados y nos señalaba como para ir hacia los policías de la esquina. Nosotros estamos como espectadores de todo lo ocurrido desde que llega­mos hasta aproximadamente la tarde”, confesó en su decla­ración el joven.

“PIDIERON QUE HAGAMOS SARAMBÍ”

En otra parte de su decla­ración, Eduardo Mendieta cuenta que el tal Jorge Rodríguez, el hombre que les contrató por G. 100 mil pide que agredan a los poli­cías y que ingresen al Con­greso para hacer “sarambí”.

“Luego no me acuerdo bien la hora que la gente empezó a acercarse hasta una de las entradas frente al Congreso Nacional y luego retro­cedían, hasta que Jorge Rodríguez se acerca hasta nuestro grupo y nos dice que entremos al Congreso y hagamos “sarambí” si era necesario agredir a los poli­cías y llegar al Congreso y tomarlo. Es así que llega­mos hasta la entrada y ahí la gente empezó a tirar pie­dras, hierros y el vallado y todo objeto que servía para romper era utilizado en ese momento”, detalló.

“MOCHILAS CON MOLOTOV”

El joven declara además que un grupo de jóvenes identi­ficados con el PLRA sacaban de sus mochilas las bombas molotov. “Había como 5 a 6 personas aproximadamente esperando en la entrada del Congreso, teniendo en sus manos bombas molotov y con mochilas en frente al Congreso aproximada­mente a las 19:00 se armó el quilombo y ahí una vez que se rompieron los blin­dex se podía entrar.

Enton­ces yo ingresé y ahí y pude ver a personas que estaban rompiendo computado­ras, mesas y otras más que habían en la sede del Con­greso y ahí fue cuando me dirigí hacia la Cámara de Diputados y encontré un saco y una corbata sobre una silla y me puse y ahí entró la policía y nos echaron a todos de ahí y me fui a mi casa”.

Consultado cómo recono­ció y qué tarea desempeñaba el líder del PLRA, Efraín Alegre, el joven imputado dijo que era la persona que comandaba la operación y sabía quién era porque lo veía siempre en televisión.

“El que se notaba que diri­gía la pelea entre los cascos azules era Efraín Alegre, desde su lugar en la esquina del Congreso ordenaba a la gente de su entorno para hacer las cosas contra los policías y Jorge Rodríguez quien nos contrató, la mayo­ría tenían banderas, reme­ras y kepis del partido libe­ral. Efraín Alegre quería que toda la multitud le acompañe para pelearnos con la poli­cía que atajaba los vallados y luego con los casos azules que no permitían el acceso porque él nos decía a todos que teníamos que llegar al Senado y eso repitió en todo momento en que él se quedó ahí. Luego una vez que él se retiró del lugar quedaron otras personas para ordenar porque decían que Efraín iba a irse en ambulancia”, afirmó el joven.

Mendieta se ratificó en su declaración que fueron los liberales quienes tenían las bombas molotov. “Yo entré tranquilamente pero veo a las personas que tenían ban­derines del Partido Liberal que tenían la bomba molo­tov y ahí dieron la orden que teníamos que quemar el Con­greso a como dé lugar y que todo el Congreso se tenía que quemar. Yo ahí me asusté y me alejo porque empeoró la situación”, manifestó.

CRUCE DE LLAMADAS

El cruce de llamadas tam­bién deja entrever llamativas conexiones entre dirigentes liberales vinculados al efrai­nismo. Raúl Cáceres, el impu­tado dirigente liberal, quien figura en el cruce de llamadas con el presidente del PLRA, es el mismo que fue recono­cido como el hombre que fue hasta la cancha de Resisten­cia a reclutar barrabravas para que ingresen al Congreso.

El diputado “Nito” Bogado sería el ideólogo de la opera­ción junto con Stiben Patrón. Ambos reportaban toda la operación a Efraín Alegre. Así lo indica una declaración reali­zada hace algunos meses por Silvino Romero, alias “Amu­leto”, ante el Departamento de Investigación de Delitos, quien implicó a los dirigentes azules.

Es el mismo a quien se lo ve robando un plasma en la sede del Congreso y fue ple­namente identificado por los organismos de seguridad. En su declaración aseguró que Raúl Cáceres, hombre ligado a Alegre, estuvo entre los que contrataron a los barrabravas.

