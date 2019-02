DESTINO IGUAÇU APRESENTA NOVA IDENTIDADE VISUAL NO SHOW RURAL

A participação em um dos maiores eventos de agronegócio do país tem objetivo de fortalecer o turismo regional

Pela primeira vez, Foz do Iguaçu levará suas atrações turísticas para o Show Rural Coopavel. Uma das novidades, que será apresentada ao público durante a feira, é a nova identidade visual do destino no Brasil e no exterior. O evento, considerado um dos maiores do agronegócio no país, deve receber cerca de 250 mil pessoas durante cinco dias (04 a 08 de fevereiro).

O símbolo da nova marca é um I estilizado, de IGUAÇU, e também de INESQUECÍVEL, do novo slogan institucional BEM-VINDO AO INESQUECÍVEL. “Representa também o pôr do sol da nossa cidade, as quedas d’água, as plantas, os animais, os moradores, os turistas.É uma evolução da marca atual e foi construída seguindo as mais modernas tendências de branding”, explica o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Ainda segundo Piolla, o IGU é uma abreviação de IGUAÇU e sigla internacional do nosso Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu no mundo todo. “Representa, portanto, a sigla da conectividade, pela qual os turistas chegam à nossa cidade. E por meio da qual nos conectamos com o mundo”, completa. A marca foi desenvolvida com apoio do Fundo Iguaçu.

Turismo regional

A participação na 31ª edição do evento tem como objetivo fortalecer o turismo regional. Atualmente, o Paraná é o segundo maior emissor nacional de turistas para Foz do Iguaçu.

É o que apontam as estatísticas de visitação do Parque Nacional do Iguaçu (PNI) do ano passado. São Paulo lidera o movimento de brasileiros.

“O prefeito deu apoio a nossa ação por entender que é uma grande oportunidade do destino para atrair mais turistas paranaenses para Foz do Iguaçu. O turismo regional tem garantido excelente movimento na hotelaria e nos atrativos durante os feriados prolongados e as férias”, afirma o secretário.

“ O governador Ratinho Junior tem sido um defensor de que os paranaenses podem conhecer primeiro nosso estado antes de ir pra outros destinos, então Foz do Iguaçu está alinhado a esse pensamento e quer estimular a vinda das famílias do Paraná em nosso destino”, acrescenta Piolla.

Realidade virtual

A experiência no estande de 100m2 no Show Rural começa com um vídeo, que mostra as belezas da cidade. Em seguida, com o uso de óculos de realidade virtual, o visitante viaja direto para as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 Maravilhas Mundiais. Também é possível visitar através da realidade virtual a Itaipu Binacional, maior usina do mundo em geração de energia limpa e renovável.

Show Rural

Para 2019, a organização da feira preparou uma estrutura de 720 mil metros quadrados, com mais de 530 expositores, lançamentos de máquinas e equipamentos, palestras técnicas, exposições de animais, genética animal, inseminação artificial e nutrição animal.

No ano passado, o Show Rural movimentou R$ 1,8 bilhão. A expectativa para os cinco dias de feira deste ano é de que o número chegue a R$ 2 bilhões.

Uma das novidades na estrutura do local para essa 31ª edição é a ampliação da área de estacionamento em mais de duas mil vagas, passando dos atuais 12 mil para capacidade de 14 mil veículos.

(Com Itaipu)