Despegar, la mayor agencia argentina de viajes, pide pista en Wall Street

Todavía no había estallado el mercado digital cuando a Roberto Souviron se le ocurrió una idea que, años después, le haría ganar mucho dinero. Tenía 27 años cuando regresó a Argentina desde Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde hizo una maestría en administración de negocios en la Universidad de Duke. En una entrevista al diario Clarín contó que “en plena efervescencia de las .com decidió que “era hora de hacer algo”. “Sentimos que era como la revolución industrial, que había algo que no podíamos dejar pasar”, dijo. Así fue como en 1999 nació Despegar.com, la empresa preferida por los argentinos a la hora de planear sus vacaciones.

Esos amigos son Martín Rastellino, Christian Vilate, Alejandro Tamer y Mariano Fiori. Todos juntos consiguieron 1 millón de dólares y comenzaron a operar. Al principio, con un pequeño call center, porque el público todavía no se habituaba ni confiaba en la plataforma electrónica. A los ocho meses tenían oficinas en nueve países de América Latina, aunque los primeros ocho años aún vendían el 80% de los paquetes turísticos por teléfono. En 2006 pusieron un pie en Brasil y hoy ese país concentra el 40% de las ventas.

El tiempo pasó y las agencias virtuales de turismo se multiplicaron. Despegar siguió a la cabeza con una estrategia imbatible en Argentina: acuerdos con bancos para financiamientos sin intereses durante meses. El público comenzó a viajar en masa con las ofertas de la empresa.

Cada año, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que realiza la agencia oficial de estadísticas (INDEC) marca récords de turistas. En febrero de este año, la cantidad de argentinos que salieron hacia el exterior se duplicó un 11,4% con respecto al mismo mes de 2016. Diariamente, millones de usuarios buscan, comparan precios, planifican y compran a través de un sistema, que ofrece descuentos, planes de financiación y beneficios adicionales. Hoy, según argumenta la firma, dos de cada tres viajeros argentinos consultan online Despegar.com antes de viajar. En la presentación realizada este martes, la compañía reportó que en los primeros seis meses de 2017 alcanzó los 4 millones de clientes, con una ganancia superior a 411 millones de dólares.

El crecimiento del turismo emisor se traslada al de Despegar.com. La compañía, ahora liderada por Damián Scokin, anunció que ha registrado sus acciones ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con la oferta pública de sus acciones ordinarias, aunque todavía no se ha establecido cuantas acciones saldrán a oferta ni sus valores. Sólo resta que la comisión la autorice para iniciar las operaciones bajo el código bursátil DESP.

En la documentación que Despegar presentó a la SEC advierte acerca de los riesgos que siempre atraviesa la región, un requisito obligatorio. Entre ellos, inestabilidad política, social y macroeconómica; ciclos de graves recesiones económicas y devaluaciones.

Despegar ha dado el primer paso para llegar a un lugar donde sólo hay tres empresas argentinas: Globant en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y Mercado Libre en Nasdaq, dos “unicornios”, tal como se llama a las empresas con una valoración bursátil superior a los 1.000 millones de dólares. La otra firma que conforma el selecto grupo es OLX.