DESIRÉE NIEGA A MUERTE COGOBIERNO CON ABDO: “EL CARTISMO VA A DESTRUIR TODO”

La senadora Desirée Masi negó a muerte que exista un cogobierno entre Mario Abdo Benítez y el Partido Democrático Progresista (PDP), y afirmó que el cartismo terminará destruyendo todo a su paso

La senadora Desirée Masi (PDP) desmintió que tenga poder en la actual administración del Estado, tal como denuncian los integrantes de Honor Colorado. En cambio, la misma asegura que el presidente Mario Abdo está ingresando en terreno peligroso al abrazarse con los colorados que responden a Horacio Cartes. “Pero por favor, si el PDP tuviera tanto poder, no se iban a ir a visitarle a Cartes sobre la Avenida España, a Tacumbú se iban a ir a visitar a Cartes”, lanzó.

“El cartismo destruirá todo lo que existe a su paso y que no digan que no se lo advertí”, aseguró en charla con los medios de prensa, al momento de criticar a su colega Sergio Godoy por haber dicho que el presidente no terminará su mandato.

“Qué cosa más grave lo que dicen este señor y el grupo de Honor Colorado. Es una situación que estamos mal económica y socialmente y claro, como tiene una chequera abultada como todos ellos, se puede pegar el lujo de decir este tipo de disparate. Y que Sergio Godoy no me venga con la historia de que es autónomo. Nadie de Honor Colorado dice nada si no tiene permiso de su patrón”, arremetió.

Masi evitó mencionar que el propio opositor Paraguayo Cubas dijo prácticamente lo mismo que Godoy, con el agravante de que añadió que Abdo Benítez ni siquiera empezó su mandato, y que el verdadero poder es el que tiene el vicepresidente Hugo Velázquez, según informa ADN Paraguayo.

(Com Hoy)