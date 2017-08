DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DEVE REUNIR MAIS DE 15 MIL PESSOAS NA AVENIDA PARANÁ

Seguindo a tradição acontece no dia 7 de setembro em Foz do Iguaçu o desfile cívico-militar em comemoração a Independência do Brasil. Neste ano, será comemorado o 195º ano da independência do Brasil de Portugal, declarada em 1822.

A comemoração reunirá na Av. Paraná aproximadamente 16 mil pessoas. Estão programados para desfilar, seis mil representantes de 38 entidades e órgãos – colégios, CMEIs, entidades civis, forças armadas e auxiliares – lotados na cidade. Somente as escolas, levarão para a avenida cerca de 3500 alunos. Segundo o cerimonial da prefeitura, é esperado para o desfile um público de 10 mil pessoas.

Ainda de acordo com o cerimonial, existe toda uma organização para melhor receber este publico: “Nós vamos ter suporte adequado para atender toda esta demanda, vamos ter arquibancadas na Av. Paraná, áreas livres para que as pessoas possam se concentrar melhor para acompanhar o desfile”, disse o diretor de Cerimonial, André Gudes.

A solenidade iniciará às 9 horas com hasteamento das bandeiras e com as honras militares. O desfile começará pontualmente às 9h30 com as entidades civis, seguida das escolas, colégios e Cmeis; entidades assistenciais; entidades militares a pé; mecanizados militares e motorizados civis.

TRÂNSITO

No dia 06 de setembro (quarta-feira) serão montados no local do desfile –Av. Paraná entre o trecho da Av. José Maria de Brito e a Av. Costa e Silva – as estruturas do evento, por isso haverá o bloqueio parcial da pista. Neste período, os motoristas deverão trafegar com cautela. Já no dia 07 de setembro (quinta-feira) este mesmo trecho além da Av. Duque de Caxias será completamente interditado às 5 horas para facilitar o acesso das pessoas que vão participar do desfile e proporcionar mais segurança.

ORGANIZAÇÃO

Os participantes estarão se concentrando às 8 horas do dia 7 de setembro em pontos previamente definidos pela organização do desfile. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, Foztrans e outros órgãos estarão no local auxiliando o público.

PARTICIPANTES DO DESFILE

Entidades civis: Guarda Mirim de Foz do Iguaçu; Rotary Clube e Legião da Boa Vontade (LBV).

Escolas / Colégio / CMEIS: Secretaria Municipal de Educação com 29 agremiações entre CMEIS e escolas; Colégio Estadual Mitre; Colégio CAESP e banda; Colégio Adventista; Colégio Dinâmica e banda; Escola Libanesa; Colégio São José e banda; Colégio Betta; Colégio San Blas (Paraguai) e banda; e FIEP / SESI / SENAI.

Entidades assistenciais: Instituto Katana; Grupo Escoteiros Guairacá / Líbano Brasileiro / Pedra Que Canta; Clube dos Desbravadores; Clube de Aventureiros; 1º Companhia Fizo e CTG Charrua.

Entidades militares a pé: Banda de música do 34º BIMTZ; Estado Maior Integrado; Capitania Fluvial do Rio Paraná; 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada; Destacamento de controle do espaço aéreo; 14º Batalhão de Polícia Militar; Polícia Ambiental (Força verde); Corpo de Bombeiros; Polícia Civil, e Guarda Municipal.

Mecanizados militar: Capitania Fluvial do Rio Paraná; 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada; aeronáutica; Receita Federal do Brasil; Polícia Rodoviária Federal; Corpo de Bombeiros; Polícia Ambiental; Polícia Civil e Guarda Municipal.

Motorizados civis: Catarautos; Clube dos Carros Antigos; União dos motociclistas / Moto Clube Quatis Cataratas / Cães sem fronteira / Dragões da Fronteira / Esquadrão Caveira; Iguautos; Equipe Foz 4X4; CTG Charrua e Estância Crioula a Cavalo.

Com AEN