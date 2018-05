Desenganado?: MENINO DE 13 ANOS ACORDA DO COMA POUCO ANTES DE MÉDICOS DESLIGAREM APARELHOS

A criança sofreu danos cerebrais graves após um acidente com um reboque de automóvel, em março deste ano, quando sofreu várias fraturas no crânio.

Um menino de 13 anos que estava em coma no Estado do Alabama (EUA) recobrou a consciência pouco depois de seus pais assinarem a papelada autorizando o desligamento dos aparelhos e a doação de seus órgãos.

No hospital, médicos disseram aos pais do menino que ele nunca se recuperaria, e que Trenton era compatível com cinco outras crianças que precisavam de transplantes.

Trenton McKinley (foto ao lado) sofreu danos cerebrais graves após um acidente com um reboque de automóvel, em março deste ano, na cidade de Mobile. Ele sofreu várias fraturas no crânio.

Um dia antes da data marcada para o desligamento dos aparelhos, Trenton começou a dar sinais de consciência.

A mãe do menino, Jennifer Reindl, disse que seu filho já passou por várias cirurgias cranianas – além de ter sofrido falência dos rins e uma parada cardíaca.

O garoto chegou a passar 15 minutos sem sinais vitais na mesa de cirurgia durante as tentativas médicas para salvá-lo, afirmou a mãe. Os médicos disseram que ele “nunca seria normal de novo”.

À rede de TV americana CBS, Reindl disse que ela concordou em autorizar a doação de órgãos depois de saber que a atitude poderia salvar as vidas de outras cinco crianças.

“Depois que nós concordamos com a doação, eles tiveram que manter o Trenton vivo para ‘limpar’ seus órgãos para doação”, disse Reindl, descrevendo como o filho recobrou a consciência em março.

“No dia seguinte, estava marcado o último teste de atividade cerebral para determinar o desligamento dos aparelhos. Mas os sinais vitais tiveram um pico, então, eles cancelaram o teste”, conta a mãe.

Trenton agora está passando por um lento processo de recuperação.

“Eu bati no concreto (do chão), e o reboque caiu bem em cima da minha cabeça. Depois disso, eu não lembro de mais nada”, disse o menino a uma emissora de TV.

O garoto já voltou a andar e a falar, e até mesmo a fazer exercícios de matemática, mas ainda tem dores nevrálgicas e convulsões. Ele precisará de mais cirurgias para recuperar seu crânio. Apesar disso, a mãe diz que a recuperação é “um milagre”.

O próprio Trentou disse, numa entrevista, que pensou estar no céu enquanto estava inconsciente.

“Era como se eu estivesse caminhando num campo aberto”, disse o menino.

“Não há outra explicação a não ser Deus”, acrescentou ele.

A família iniciou uma campanha de arrecadação de fundos no Facebook para ajudar nos custos médicos. Até agora, 240 pessoas já doaram e US$ 12,7 mil foram arrecadados, três vezes mais que os US$ 4 mil pretendidos.

(Com BBC)