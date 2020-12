“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará” (Salmos 91:1)

Deus é Fiel! Quando você se firma nessa verdade, o seu coração pode descansar, sabendo que Deus cuida daqueles que confiam Nele. Não se trata de agir sem pensar ou ser irresponsável. Mas é uma questão de fé! Crer contra as circunstâncias, na contra mão do que o mundo diz. Jesus é o nosso amparo e proteção real!

Mesmo que seja difícil caminhar, saiba que nos braços do Senhor você pode recuperar as forças e o ânimo para sua jornada. Como uma brisa suave, o Senhor soprará levando o choro, as dores do corpo, da culpa, dos sonhos quebrados e o cansaço da vida…

Faça do Altíssimo o seu abrigo e encontre um refúgio real para todas as suas lutas. Experimente confiar de verdade e entregar todo seu coração… Você encontrará alívio e paz na presença de Deus!

Descanse seu coração em Jesus

– Ore! Entregue as suas aflições e cansaço a Deus. Ele restaura suas forças.

OREMOS: