DESBLOQUEO: SEITZ RECIBIÓ LÍNEA POLÍTICA DE ALGUIEN PARA TRABAR, AFIRMA BESTARD

“Yo tengo la percepción y parece que esto es categórico que el señor (Pablo) Seitz, aún cuando esté tratando de hacer bien las cosas, tiene una línea política que recibió de alguien”, indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y pidió a los parlamentarios sincerarse y asumir abiertamente que con la suspensión de la licitación quieren impedir el desbloqueo

“No me atrevo a acusarle a nadie en particular, pero me parece que hay algo más que una simple actuación técnica de ellos (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas)”, remarcó Bestard sobre la suspensión de la licitación de urnas electrónicas, lo cual pone en riesgo la implementación del desbloqueo de listas en las próximas elecciones municipales.

“Por un lado rechazan la protesta de Smartmatic (una de las oferentes) y luego en base a los mismos argumentos de la protesta rechazada, agarran y abren una investigación lo cual parece absolutamente contradictorio”, destacó el titular del TSJE en entrevista con ABC TV sobre la decisión de la DNCP.

Bestard destacó que si la suspensión no se resuelve antes de diciembre, sería imposible aplicar de vuelta el desbloqueo. “Nos metieron en brete presupuestario y de cronograma que es casi imposible de salvar, por eso la gravedad de la situación”, reprochó y acusó que la intención es echarle la culpa de la Justicia Electoral.

“Nosotros nuestro cronograma tiene previsto que la adjudicación se haga a más tardar en diciembre, de tal manera a que los contratos se firmen ese mes y las máquinas puedan llegar en febrero y comenzar la capacitación y el cumplimiento de todo el cronograma”, detalló y dijo que un plan B sería utilizar un sistema de conteo informatizado, pero para eso también se require licitación.

“Yo lo que pido es un sinceramiento y creo que la ciudadanía se merece eso. Si vamos a votar por un proyecto sostengámolos y defendámoslo, o de lo contrario, que se presente un nuevo proyecto y que se asuma los costos que implica dejar sin efecto una ley”, remarcó el titular del TSJE, recordando que el desbloqueo se votó casi por unanimidad del Congreso y ahora podría quedar sin efecto por supuestos inconvenientes sobre la hora.

Insistió reiteradas veces que la Justicia Electoral está técnicamente preparada para realizar las elecciones con listas desbloqueadas con ayuda de las urnas electrónicas, por lo que no aceptan que quieran utilizar esta traba para echarles la culpa.

“No podemos admitir que haya un doble discurso, es decir por un lado votamos todos por la ley pero por otro lado no queremos que se haga y seguramente la Justicia Electoral no va a poder cumplir luego con eso y está cometiendo errores, esa es una carga que no vamos a aceptar”, insistió.

(Com ABC Color)