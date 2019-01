DESACELARAÇÃO DA ECONOMIA MUNDIAL: AS CONSEQUÊNCIAS PARA O BRASIL EM 2019

Medidas protecionistas preocupam; Guerra comercial pode ser oportunidade

Se no Brasil a expectativa é de alavancar o crescimento econômico nos próximos anos, no contexto mundial a tendência é de desaceleração. De acordo com projeções levantadas pelo Poder360, a previsão mais otimista para o PIB (Produto Interno Bruto) mundial em 2019 é uma queda de 3,7% em 2018 e para 3,5% em 2019, mantendo a mesma porcentagem de crescimento em 2020. A projeção é da PwC.

O impacto desse cenário para o Brasil causa divergências. O secretário de Assuntos Internacionais da Fazenda, Marcello Caetano, defende que o país está preparado para este movimento devido à atuação do Banco Central e o grande volume das reservas internacionais.

O diretor operacional da Mirae Asset, Pablo Spyer, acredita que o país pode sim “se descolar” do movimento externo, mas que vai depender “do que vai acontecer lá fora”. “Com a desaceleração global, as commodities –que representam 67% das nossas exportações– devem ter queda de preço e, obviamente, isso vai afetar nossa balança comercial”, pondera.

A preocupação com as exportações é reiterada pelo secretário-adjunto de assuntos internacionais do Ministério do Planejamento, Renato Baumann: “sempre que há redução do dinamismo mundial todos perdem. Inevitavelmente, tem menos demanda”, afirma.

Para o internacionalista Ricardo Caichiolo, é preciso considerar ainda os efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Entre os estudiosos é unanimidade que o evento é 1 dos catalisadores para a desaceleração econômica mundial. “Seria ideal que não houvesse esse problema porque gera 1 efeito dominó: os países vão tomando medidas protecionistas e isso vai acontecendo com todos eles”, diz.

Ao mesmo tempo, os economistas defendem que o Brasil pode aproveitar a tensão entre os 2 países.“A gente pode ver movimentos inesperados causados pela China mirando países emergentes e beneficiando o Brasil”, afirma Spyer. Em novembro, o país oriental zerou as importações de soja norte-americana, recorrendo a produtos brasileiros.

“O Brasil tem uma participação de menos de 2% do comércio internacional. Ou seja, tem cerca de 99% do mercado para explorar, mas tem que fazer o dever de casa”, afirma o secretário do Planejamento. Ele pondera que é necessário avançar no processo de abertura comercial rompendo com a “enorme passividade do empresário brasileiro” para aproveitar as oportunidades que o mercado internacional pode oferecer no próximo ano.

O Poder360 preparou 1 resumo do cenário econômico global em 2019:

Estados Unidos e China: Além da Guerra Comercial

Fora o conflito entre os países, o cenário interno das 2 potências contribui para a redução do dinamismo internacional. Na China, os analistas observam uma diminuição do ritmo de crescimento e o ajuste da demanda interna nos próximos anos.

“O crescimento continua alto, só que com uma diminuição no ritmo relativamente natural. É impossível manter uma taxa de crescimento tão alta ao longo de 1 tempo indefinido”, pondera Caichiolo.

Para o secretário Marcello Estevão, o aumento da demanda no mercado doméstico chinês deve fazer com que o país tenha 1 superavit menor na balança comercial. Além disso, a taxa de poupança, que é elevada no país, está caindo. “É normal quando o país vai ficando mais rico, as pessoas poupam 1 pouco menos, acreditam mais no seu capital humano”, avalia.

Segundo o membro da Fazenda, tais ajustes podem indicar “uma desaceleração maior do que a gente está vendo”. Já o secretário do Planejamento chama atenção para o impacto regional de tais mudanças “por conta da produção chinesa ser em cadeia de valor com os países vizinhos”.

Nos Estados Unidos, a preocupação é com a pressão inflacionária. “Com desemprego na faixa dos 4%, supõe-se que as pessoas que querem trabalhar, encontram oportunidades. Nesse ambiente, uma taxa de juros mais alta esfria 1 pouco a economia americana, o que reflete no mundo inteiro e estimula a migração de capital do resto do mundo para os EUA”, explica Baumann.

Fora a política monetária, as tensões envolvendo Donald Trump preocupam o mercado. O ano começa com o governo paralisado por conta de divergências entre o presidente e o Congresso americano. “Até hoje que é o problema do Trump com a questão da espionagem russa que teriam interferido nas eleições americanas”, complementa Caichiolo.

Na Europa, as indefinições quanto ao encaminhamento do Brexit, como é chamado o processo de saída do Reino Unido da União Europeia; as dificuldades financeiras enfrentadas por Itália e França e a expectativa de alta nos juros por parte do Banco Central europeu seguem no radar dos analistas. “As mesmas incertezas que abalaram o humor do mercado neste semestre são as incertezas que vão abalar os investidores no início do próximo ano”, conclui Spyer.

(Com Poder360)