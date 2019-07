DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANÁ GASTARAM R$ 4,5 MILHÕES COM INÍCIO DE MANDATO

Os 30 deputados federais da bancada do Paraná gastaram cerca de R$ 4,5 milhões (R$ 4.547.362,28), entre janeiro e o começo de julho, com a chamada Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap)

Dos 15 maiores gastadores do semestre, 11 são veteranos – ou seja, já exerciam mandato na Câmara dos Deputados na legislatura anterior, encerrada na virada entre 2018 e 2019. O levantamento (veja abaixo), realizado pela Gazeta do Povo, foi feito com base nas informações disponibilizadas pela própria Câmara dos Deputados na internet.

O campeão de gastos é Ênio Verri (PT), que registrou uma despesa de quase R$ 250 mil (R$ 249.149,92). Paulo Martins (PSC) foi quem menos utilizou a cota parlamentar no período, cerca de R$ 20 mil (R$ 19.632,58).

A Ceap é constituída com verba pública, reservada dentro do orçamento da Câmara dos Deputados. Cada um dos 513 deputados federais tem direito a uma parcela mensal da Ceap, dependendo do estado que representa. No caso da bancada do Paraná, cada político em exercício pode gastar até R$ 466.462,32 por ano – o que representa R$ 38.871,86 por mês para cada um, mas um eventual saldo de um mês é transferido para o mês seguinte, sempre no âmbito de cada exercício/ano. Ou seja, de janeiro a junho, cada paranaense poderia gastar até R$ 231.443,16.

A diferença dos valores disponibilizados às bancadas tem ligação com a distância entre Brasília e a base eleitoral, ou seja, com o preço do bilhete aéreo. A passagem aérea integra uma lista de despesas dos parlamentares que podem ser ressarcidas com dinheiro da Ceap, desde que o político apresente as respectivas notas fiscais. Podem ser indenizadas despesas como telefonia; serviços postais; manutenção de escritórios; hospedagem; locação de veículos; táxi; pedágio; estacionamento; combustível; serviços de segurança; contratação de consultorias e trabalhos técnicos; entre outras coisas.

Verba de gabinete dos paranaenses custou R$ 15 milhões

Além do dinheiro da cota parlamentar, os parlamentares têm uma verba de gabinete destinada à contratação de pessoal. A bancada do Paraná gastou mais de R$ 15 milhões (R$ 15.084.831,23) com funcionários, do início do ano até agora. Cada deputado federal tem R$ 111.675,59 por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, que trabalham para o mandato em Brasília ou nos estados. Eles são contratados diretamente pelos políticos, com salários de R$ 1.025,12 a R$ 15.698,32. Encargos trabalhistas, como décimo terceiro, férias e auxílio-alimentação, não são cobertos pela verba de gabinete – são pagos com outros recursos da Câmara dos Deputados.

Imóveis também entram na conta dos parlamentares

Além do salário de R$ 33.763,00, um deputado federal tem direito a receber um auxílio-moradia no valor de R$ 4.253,00 quando não ocupa um dos 432 apartamentos funcionais que a Câmara dos Deputados tem em Brasília. Na bancada do Paraná, a maioria vive em apartamento funcional.

Cota parlamentar

Gastos dos deputados federais pelo Paraná de janeiro a julho de 2019:

Deputado parlamentar – R$

– Enio Verri (PT) 249.149,92

– Evandro Roman (PSD) 234.520,29

– Luiz Nishimori (PL) 225.730,25

– Toninho Wandscheer (PROS) 225.405,04

– Luciano Ducci (PSB) 201.345,20

– Sergio Souza (MDB) 191.937,04

– Vermelho (PSD) 191.663,36

– Giacobo (PL) 189.553,52

– Gleisi Hoffmann (PT) 184.190,13

– Reinhold Stephanes Junior (PSD) 176.894,62

– Rubens Bueno (Cidadania) 174.772,00

– Aliel Machado (PSB) 168.787,55

– Zeca Dirceu (PT) 168.596,83

– Ricardo Barros (PP) 166.650,97

– Diego Garcia (PODE) 166.636,38

– Christiane Yared (PR) 164.698,68

– Aroldo Martins (PRB) 158.264,69

– Leandre (PV) 141.587,26

– Aline Sleutjes (PSL) 141.068,02

– Filipi Barros (PSL) 128.020,20

– Luisa Canziani (PTB) 123.387,25

– Luizão Goulart (PRB) 121.372,82

– Schiavinato (PP) 119.438,49

– Boca Aberta (PROS) 117.620,45

– Felipe Francischini (PSL) 96.535,93

– Sargento Fahur (PSD) 90.123,69

– Hermes Parcianello (MDB) 87.350,98

– Pedro Lupion (DEM) 82.041,61

– Gustavo Fruet (PDT) 40.386,53

– Paulo Martins (PSC) 19.632,58

Total de gastos dos paranaenses: R$ 4,55 milhões

Infografia: Chantal Wagner / GP. Mais infográficos

(Com Gazeta do Povo)