DEPUTADOS DA 19ª LEGISLATURA SERÃO EMPOSSADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NESTA SEXTA-FEIRA (1)

A posse dos 54 deputados estaduais eleitos em outubro acontece na sexta-feira (1º de fevereiro), durante uma cerimônia que inicia às 14h15 e será realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), marcando o início a 19ª Legislatura da história paranaense (01/02/2019-31/01/2023)

Enquanto para 20 deles esta será a primeira experiência no Parlamento estadual, outros 32 deputados foram reeleitos e darão continuidade à atuação no Legislativo. Duas deputadas já ocuparam cadeiras na Alep e estão retornando à Casa.

O deputado mais jovem é o universitário Matheus Viníccius Ribeiro Petriv – o deputado Boca Aberta Junior (PRTB), de Londrina, que representa a região Norte do estado e assume a função com 23 anos. Também vem de Londrina o parlamentar mais idoso: é o médico e deputado Tercílio Turini (PPS), 74 anos, eleito para o 3º mandato.

Os resultados das eleições de 2018 mostram que os mais de 8 milhões de paranaenses que compareceram às urnas promoveram uma renovação de cerca de 40% das cadeiras da Assembleia. Ou seja, 22 dos novos deputados não fazem parte da atual legislatura. Além dos deputados do PPS e PRTB, teremos nesta legislatura representantes de mais 18 partidos, totalizando 20 legendas: PT, DEM, MDB, PDT, PMN, PODE, PP, PPL, PR, PRB, PROS, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB e PV.

Mulheres – Na bancada feminina, formada por quatro parlamentares, apenas uma estreante: a deputada Mabel Canto (PSC), que representa a região dos Campos Gerais. Ela é advogada, radialista, filha do ex-deputado estadual Jocelito Canto, e foi eleita pela primeira vez para um cargo público. Já a deputada Cristina Silvestri (PPS) é de Guarapuava e exerceu a função como suplente do deputado Douglas Fabrício (PPS), durante a 18ª Legislatura. A deputada Luciana Rafagnin (PT) é cientista política, agricultora familiar e foi deputada estadual por três mandatos (2003-2006 / 2007-2010 / 2011-2014); enquanto a empresária e deputada Maria Victoria (PP) foi reeleita e vai exercer seu segundo mandato.

Suplentes – Dois deputados reeleitos para um segundo mandato pelo PSD – Guto Silva (nomeado chefe da Casa Civil) e Marcio Nunes (secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental e Turismo) – foram convocados pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e já fazem parte da equipe do Governo do Estado. Dessa forma, logo após a posse, eles deverão voltar a pedir licença da Assembleia. A convocação dos suplentes, que terão o prazo de 15 dias consecutivos para tomarem posse, está prevista no artigo 114 do Regimento Interno da ALEP.

Cerimônia – Reeleito para o 8º mandato, o deputado Ademar Traiano (PSDB), atual presidente do Legislativo paranaense, vai comandar a sessão de posse, conforme determina o §1º do artigo 5º do Regimento Interno da Casa. Caberá a Traiano indicar dois deputados para compor a Mesa dos trabalhos, nas funções de 1º e 2º secretários. Será lida em seguida a relação dos 54 deputados que tomarão posse, assim como o compromisso de defenderem e cumprir as Constituições Federal e Estadual. Após a leitura os deputados serão chamados nominalmente para ratificar o compromisso, confirmando “Assim o prometo” e assinar o termo de posse. Com esse ato será oficializado o início da 19ª Legislatura, que corresponde ao mandato parlamentar de quatro anos, que terminará no dia 31 de janeiro de 2023.

Transmissão ao vivo – A solenidade de posse poderá ser acompanhada nas galerias do Plenário por qualquer cidadão. Aqueles que não puderem comparecer, poderão assistir através da TV Assembleia e também pela página da Assembleia no Facebook, que farão a transmissão ao vivo da cerimônia.

Confira quem são os deputados que serão empossados na sexta-feira (1º):

Deputado Ademar Traiano – Ademar Luiz Traiano

Partido – PSDB

Votos – 43.601

Nascimento – 03/01/1953

Idade – 66 anos

Natural de Francisco Beltrão/PR

Advogado, empresário, deputado estadual reeleito para o 8º mandato.

Deputado Alexandre Amaro

Partido – PRB

Votos – 49.565

Nascimento – 10/09/1973

Idade – 45 anos

Natural de Santo André/SP

Radialista e apresentador, foi eleito pela primeira vez para um cargo público

Deputado Alexandre Curi – Alexandre Maranhão Khury

Partido – PSB

Votos – 147.565

Nascimento – 09/04/1979

Idade – 39 anos

Natural de Curitiba

Deputado estadual eleito para o 5º mandato

Deputado Anibelli Neto – Antonio Anibelli Neto

Partido – MDB

Votos – 46.713

Nascimento – 18/09/1973

Idade – 45 anos

Natural de Curitiba

Deputado estadual eleito para o 3º mandato

Deputado Arilson Chiorato – Arilson Maroldi Chiorato

Partido – PT

Votos – 36.494

Nascimento – 01/01/1978

Idade – 41 anos

Natural de Mandaguaçu/PR

Administrador. Foi secretário de Finanças da cidade de Ourizona, foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Paraná.

Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e Senado Federal.

Deputado Artagão Júnior – Artagão de Mattos Leão Júnior

Partido – PSB

Votos – 57.385

Nascimento 20/01/1975

Idade – 44 anos

Natural de Ponta Grossa

Deputado estadual eleito para o 5º mandato

Deputado Boca Aberta Júnior – Matheus Viníccius Ribeiro Petriv

Partido – PRTB

Votos – 39.495

Nascimento 21/11/1995

Idade – 23 anos

Natural de Londrina/PR

1ª vez eleito para um cargo público

Deputado Cobra Repórter – Devanil Reginaldo da Silva

Partido – PSD

Votos – 46983

Nascimento – 10/08/1974

Idade – 44 anos

Natural de Apucarana/PR

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

Deputado Coronel Lee – Washington Lee Abe

Partido – PSL

Votos – 58.434

Nascimento – 15/03/1965

Idade – 53 anos

Natural de – Curitiba/PR

Coronel da Polícia Militar, primeira vez eleito para um cargo público

Deputada Cristina Silvestri – Isabel Cristina Rauen Silvestri

Partido – PPS

Votos – 48.805

Nascimento – 16/03/1957

Idade – 61 anos

Natural de Guarapuava/PR

Foi suplente de deputada na legislatura de 2015-2018. Assumiu o mandato no período de fevereiro de 2015 a abril de 2018.

Deputado Delegado Fernando – Fernando Ernandes Martins

Partido – PSL

Votos – 36.937

Nascimento – 09/11/1974

Idade – 44 anos

Natural de Marília/SP

Delegado de Polícia, primeira vez eleito para um cargo público.

Deputado Delegado Francischini – Fernando Destito Francischini

Partido – PSL

Votos – 427.749

Nascimento 26/03/1970

Idade – 48 anos

Natural de Londrina/PR

Delegado da Polícia Federal, eleito deputado federal em 2010 e reeleito em 2014. Nas eleições de 2018 foi o deputado estadual mais votado do Paraná.

Deputado Delegado Jacovós – José Aparecido Jacovós

Partido – PR

Votos – 61.310

Nascimento 28/10/1963

Idade – 55 anos

Natural de Cianorte/PR

Delegado da Polícia Civil em Apucarana, primeira vez eleito para um cargo público

Deputado Delegado Recalcatti – Rubens Recalcatti

Partido – PSD

Votos 35.348

Nascimento – 23/10/1948

Idade – 70 anos

Natural de Videira/SC

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

Deputado Do Carmo – Paulo Rogério do Carmos

Partido – PSL

Votos – 17.695

Nascimento – 09/10/1976

Idade – 42 ANOS

Natural de Maringá/PR

Policial Militar, foi eleito vereador de Maringá e assume o primeiro mandato de deputado estadual.

Deputado Douglas Fabrício – João Douglas Fabrício

Partido – PPS

Votos – 40.763

Nascimento 29/01/1969

Idade – 50 anos

Natural de Roncador/PR

Administrador, deputado estadual eleito para o 4º mandato

Deputado Doutor Batista – Maniel Batista da Silva Júnior

Partido – PMN

Votos – 31.315

Nascimento 29/01/1953

Idade – 66 anos

Natural de Pompéia/SP

Médico, deputado estadual eleito para o 4º mandato

Deputado Emerson Bacil – Emerson Gielinski Bacil

Partido – PSL

Votos – 17.626

Nascimento – 06/10/1983

Idade – 35 anos

Natural de São Mateus do Sul/PR

Advogado, radialista, primeira vez eleito para cargo público

Deputado Estacho – Rodrigo Tlustik Venek

Partido – PV

Votos – 43.088

Nascimento – 16/01/1989

Idade – 30 anos

Natural de Guarapuava/PR

Ator, humorista, youtuber, eleito pela primeira vez para um cargo público

Deputado Evandro Araújo – Evandro José da Cruz Araújo

Partido – PSC

Votos – 64.767

Nascimento 18/12/1973

Idade – 45 anos

Natural de Altônia/PR

Professor de ensino superior, foi suplente de deputado estadual e assumiu a vaga em fevereiro de 2015, cumprindo todo o mandato. Foi eleito para o 2º mandato

Deputado Francisco Buhrer – José Francisco Buhrer

Partido – PSD

Votos – 38.873

Nascimento – 09/08/1958

Idade – 60 anos

Natural de Tijucas do Sul/PR

Deputado estadual reeleito para o 5º mandato

Deputado Galo – Paulo Roberto da Costa

Partido – PODE

Votos – 26.210

Nascimento – 27/12/1951

Idade – 67 anos

Natural de Curitiba/PR

Apresentador de TV, primeira vez eleito para cargo público

Deputado Gilberto Ribeiro – José Gilberto do Carmo Alvez Ribeiro

Partido – PP

Votos – 60.540

Nascimento 01/07/1965

Idade – 53 anos

Natural de Lages/SC

Deputado estadual eleito para o 3º mandato

Deputado Gilson de Souza

Partido – PSC

Votos 46.116

Nascimento – 04/07/1961

Idade – 57 anos

Natural de Curitiba/PR

Deputado estadual reeleito para o 3º mandato

Deputado Goura – Jorge Gomes de Oliveira Brand

Partido – PDT

Votos – 37.366

Nascimento – 05/11/1979

Idade – 39 anos

Natural de Curitiba/PR

Foi assessor da Coordenadoria de Mobilidade da Prefeitura de Curitiba, eleito vereador de Curitiba em 2016. Assume o primeiro mandato como deputado estadual.

Deputado Guto Silva – Luiz Augusto Silva

Partido – PSD

Votos 66.412

Nascimento – 11/02/1977

Idade – 41 anos

Natural de Maringá/PR

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

Deputado Homero Marchese – Homero Figueiredo Lima e Marchese

Partido – PROS

Votos – 42.154

Nascimento – 15/07/1983

Idade – 35 anos

Natural de Maringá/PR

Professor de Direito Processual Civil e Direito Administrativo e especializado na fiscalização dos órgãos públicos do Paraná, foi eleito em 2016 o vereador mais votado da cidade de Maringá e assume pela primeira vez como deputado estadual.

Deputado Jonas Guimarães

Partido – PSB

Votos 41.919

Nascimento – 07/05/1951

Idade – 67 anos

Natural de Lavinia/SP

Deputado estadual reeleito para o 4º mandato

Deputada Luciana Rafagnin – Luciana Guzella Rafagnin

Partido – PT

Votos – 30.931

Nascimento – 10/09/1965

Idade – 53 anos

Natural de Francisco Beltrão/PR

É cientista política, agricultora familiar. Foi vereadora de Francisco Beltrão entre os anos de 1993 e 2000. Foi deputada estadual por três mandatos (2003-2006 / 2007-2010 / 2011-2014).

Deputado Luiz Carlos Martins – Luiz Carlos Martins Gonçalves

Partido – PP

Votos – 44.001

Nascimento 07/07/1949

Idade – 69 anos

Natural de Bilac/SP

Locutor, comentarista e radialista, deputado estadual eleito para o 8º mandato

Deputado Luiz Fernando Guerra – Luiz Fernando Guerra Filho

Partido – PSL

Votos – 32.213

Nascimento – 18/12/1984

Idade – 34 anos

Natural de Pato Branco/PR

Advogado, eleito pela primeira vez para cargo público

Deputada Mabel Canto – Mabel Cora Canto

Partido – PSC

Votos – 35.036

Nascimento – 09/04/1985

Idade – 33 anos

Natural de Clevelândia/PR

Advogada, radialista, filha do ex-deputado Jocelito Canto, e eleita pela primeira vez para um cargo público

Deputado Marcel Micheletto – Marcel Henrique Micheletto

Partido – PR

Votos – 43.177

Nascimento – 26/04/1979

Idade – 39 anos

Natural de Toledo/PR

Duas vezes prefeito de Assis Chateaubriand. Foi presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e também da Associação dos Municípios do Paraná. Assume pela primeira vez como deputado estadual

Deputado Marcio Nunes – Marcio Fernando Nunes

Partido – PSD

Votos 59.192

Nascimento – 04/03/1966

Idade – 52 anos

Natural de Campo Mourão/PR

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

Deputado Marcio Pacheco – Marcio José Pacheco Ramos

Partido – PPL

Votos – 39.323

Nascimento 06/04/1977

Idade – 41 anos

Natural de Boa Esperança/PR

Agente da Polícia Federal, deputado estadual eleito para o 2º mandato

Deputada Maria Victória – Maria Victoria Borghetti Barros

Partido – PP

Votos – 50.414

Nascimento 01/02/1992

Idade – 27 anos

Natural de Maringá/PR

Empresária, deputada estadual eleita para o 2º mandato

Deputado Mauro Moraes – Mauro Rafael Moraes e Silva

Partido – PSD

Votos 39.576

Nascimento – 02/03/1950

Idade – 68 anos

Natural de Tomazina/PR

Deputado estadual reeleito para o 5º mandato

Deputado Michele Caputo – Michele Caputo Neto

Partido – PSDB

Votos – 51.246

Nascimento – 23/08/1962

Idade – 56 anos

Natural de Maringá/PR

Farmacêutico, servidor da Secretaria de Estado da Saúde, foi secretário de Saúde da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado nos anos de 2011 a 2018. Assume pela primeira vez a função de deputado estadual.

Deputado Nelson Justus – Nelson Roberto Plácio Justus

Partido – DEM

Votos – 38.349

Nascimento – 13/06/1947

Idade – 71 anos

Natural de Curitiba/PR

Deputado estadual eleito para o 8º mandato

Deputado Nelson Luersen – Nelson Lauro Luersen

Partido – PDT

Votos – 28.877

Nascimento – 01/06/1962

Idade – 56 anos

Natural de Capinzal/SC

Empresário, deputado estadual eleito para o 4º mandato

Deputado Paulo Litro – Paulo Henrique Coletti Fernandes

Partido – PSDB

Votos 61.791

Nascimento – 30/10/1991

Idade – 27 anos

Natural de Pato Branco/PR

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

Deputado Plauto Miró – Plauto Miró Guimarães Filho

Partido – DEM

Votos – 36.332

Nascimento 20/07/1963

Idade – 55 anos

Natural de Ponta Grossa/PR

Agricultor, deputado estadual eleito para o 8º mandato

Deputado Professor Lemos – José Rodrigues Lemos

Partido – PT

Votos – 84.892

Nascimento – 14/10/1963

Idade – 55 anos

Natural de Barra de São Francisco/ES

Professor, suplente de deputado estadual nas eleições de 2007, assumiu em 2009, sendo eleito em 2010, 2014 e 2018

Deputado Requião Filho – Maurício Thadeu de Mello e Silva

Partido – MDB

Votos – 82.652

Nascimento 24/10/1979

Idade – 39 anos

Natural de Curitiba/PR

Advogado e especialista em Políticas Públicas, Deputado estadual eleito para o 2º mandato

Deputado Ricardo Arruda – Ricardo Arruda Nunes

Partido – PSL

Votos – 27.574

Nascimento – 24/04/1962

Idade – 56 anos

Natural de São Paulo/SP

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

Deputado Romanelli – Luiz Claudio Romanelli

Partido – PSB

Votos – 73.383

Nascimento 19/01/1957

Idade – 62 anos

Natural de Londrina/PR

Advogado, deputado estadual eleito para o 7º mandato

Deputado Soldado Adriano – Adriano José da Silva

Partido – PV

Votos 33.757

Nascimento – 19/11/1981

Idade – 37 anos

Natural de Santo Inácio/PR

Policial militar, eleito pela primeira vez para cargo público

Deputado Soldado Fruet – Marcos Adriano Ferreira Fruet

Partido – PROS

Votos – 35.231

Nascimento – 07/02/1974

Idade – 44 anos

Natural de Foz do Iguaçu/PR

Policial militar, eleito pela primeira vez para cargo público

Deputado Subtenente Everton – Everton Marcelino de Souza

Partido – PSL

Votos – 13.047

Nascimento – 29/04/1972

Idade – 46 anos

Natural de Curitiba/PR

Formado em Direito, militar do Exército Brasileiro desde 1991, pela primeira vez eleito para cargo público

Deputado Tadeu Veneri – Antonio Tadeu Veneri

Partido – PT

Votos – 69.320

Nascimento – 10/02/1953

Idade – 65 anos

Natural de União da Vitória/PR

Deputado estadual reeleito para o 5º mandato

Deputado Tercílio Turini – Tercílio Luiz Turini

Partido – PPS

Votos – 46.106

Nascimento 01/08/1944

Idade – 74 anos

Natural de Londrina/PR

Médico, suplente de deputado nas eleições de 2010, assumiu como deputado estadual em janeiro de 2013. Se elegeu em 2014 e novamente em 2018

Deputado Tiago Amaral – José Tiago Camargo do Amaral

Partido – PSB

Votos – 79.455

Nascimento – 18/07/1986

Idade – 32 anos

Natural de Londrina/PR

Advogado, deputado estadual eleito para o 2º mandato

Deputado Tião Medeiros – Sebastião Henrique de Medeiros

Partido – PTB

Votos – 54.276

Nascimento – 08/01/1983

Idade – 36 anos

Natural de Paranavaí/PR

Advogado, deputado estadual eleito para o 2º mandato

Deputado Wilmar Reichembach – Wilmar Reichembach

Partido – PSC

Votos 35.751

Nascimento – 10/12/1957

Idade – 61 anos

Natural de Francisco Beltrão/PR

Deputado estadual reeleito para o 2º mandato

(Com ALEP)