DEPUTADOS CONHECEM O PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO ATÉ 2022

Cerca de 30 parlamentares participaram de uma reunião no Palácio Iguaçu, organizada pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado Hussein Bakri (PSD), para conhecerem o planejamento e as estratégias da Segurança Pública estadual para os próximos quatro anos

A apresentação foi feita pelo Secretário da pasta, general Luiz Felipe Carbonell, que expôs todo o plano de trabalho da área. “Faremos essa interação entre deputados e secretários periodicamente, para que não haja nenhum descompasso entre Executivo e Legislativo. Agindo em sintonia e com transparência é a forma mais certeira para que os paranaenses sejam beneficiados nas políticas públicas nos 399 municípios do estado”, afirmou Hussein Bakri.

A explanação de mais de duas horas reuniu deputados de todas as correntes: da base aliada, independentes e até mesmo da oposição. Na apresentação, Carbonell apontou os planos para as polícias Militar, Civil e Científica, para o Corpo de Bombeiros e, também, para o sistema prisional. O General reconheceu que as carências são enormes e, exatamente por isso, pediu o apoio dos parlamentares, sobretudo na destinação de mais recursos orçamentários para a Segurança Pública.

Economia

Entre os principais gargalos da área estão: a defasagem no número de policiais e peritos; a superlotação de delegacias; e a necessidade de construção de novos presídios. O Secretário, porém, ressaltou que não faz promessas, mas sim traça metas para os quatro anos de gestão do governador Ratinho Junior (PSD). E um dos caminhos para atingi-las já está sendo feito por meio do corte de cargos e despesas, que, somente em 2019, vão gerar uma economia em torno de R$ 130 milhões na pasta.

Com esses recursos, será possível começar a tirar de papel programas importantes, como o Escola Segura, que vai colocar policiais da reserva na porta de escolas públicas para garantir a segurança de alunos, pais e professores; e a Cidade da Polícia, que vai integrar em um mesmo local a cúpula da segurança estadual, federal e municipal. O objetivo é aproximar todas as corporações, de forma a facilitar o desenvolvimento de estratégias conjuntas.

A iniciativa do líder do Governo em promover esse primeiro encontro entre deputados e secretários foi elogiada pelos parlamentares. “Mais do que auxiliar o Governo na Assembleia, os deputados querem fazer parte do Governo, participar diretamente da elaboração e desenvolvimento das ações que, na outra ponta, vão mudar a vida das pessoas. E reuniões como essa é que vão nos permitir isso”, declarou o líder do PSB, deputado Tiago Amaral.

(Com ALEP)