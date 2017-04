DEPUTADO SCHIAVINATO VISITA CÂMARA DE FOZ E ENTREGA RECURSOS PARA SAÚDE

A Câmara recebe nesta quinta-feira, 20 de abril, a partir das 11h, a visita do Deputado Estadual José Carlos Schiavinato (PP), o qual fará uma conversa com os parlamentares, compartilhando sua experiência política e administrativa e, na oportunidade, também virá realizar a entrega oficial de recursos para saúde de Foz.

“O Deputado vem trazer os recursos oriundos de emendas parlamentares. A verba vem em forma de produtos e equipamentos destinada a equipar uma sala de emergência da UPA do Jardim das Palmeiras”, afirmou a Vereadora Rosane Bonho (PP), a qual esteve na cidade de Toledo e mediou o diálogo com o Deputado, com objetivo de voltar à atenção para a saúde do município de Foz do Iguaçu. A visita do parlamentar será realizada no Plenário da Casa de Leis. A visita do parlamentar é aberta ao público e à imprensa.