Deputado Assis do Couto explana sobre PEC da previdência em visita ao Legislativo Iguaçuense

O Deputado Federal Assis do Couto compartilhou experiências legislativas na Casa de Leis, fez uma explanação sobre a situação política do país, falou sobre a PEC da Previdência. No diálogo com os Vereadores, surgiu a oportunidade de aportar recursos para Foz do Iguaçu, por meio emendas, nas áreas saúde, tecnologia e turismo. O Deputado veio a convite do Vereador Celino Fertrin.

Com CMFI