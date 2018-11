DEPEN ASSUME GESTÃO DE 37 CARCERAGENS DO PARANÁ COM MAIS DE 6 MIL PRESOS

Decreto que transfere administração foi assinado pela governadora Cida Borghetti (PP) nesta quarta-feira (7). No total, 9 mil pessoas estão detidas em delegacias do Paraná

Mais de 6,1 mil presos que estão detidos em carceragens da Polícia Civil do Paraná passarão a ser geridos pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen).

O objetivo é liberar 1,1 mil policiais civis que estão ocupados com a guarda dos presos para que assumam o trabalho de investigação.

Conforme o Depen, o gerenciamento dessas unidades já estava sendo feito em parceria com a Polícia Civil e agora passa a ser responsabilidade do departamento.

No decreto assinado nesta quarta-feira (7), pela governadora Cida Borghetti (PP), transfere a administração de 37 carceragens para o Departamento Penitenciário do Estado. Apenas uma delas está em Curitiba.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp-PR), 9 mil pessoas estão detidas atualmente nas carceragens do Paraná e outras 21 mil estão presas em penitenciárias do estado.

Segundo a Sesp, o número de presos por delegacia foi o critério usado para definir quais carceragens passam para a gestão do Depen.

A medida passa a valer a partir da publicação do decreto, que deve acontecer até sexta-feira (9). A Secretaria de Segurança informa que haverá um período de transição gradual para a troca do comando das carceragens.

Aquelas com maior número de pessoas detidas deixam de ser administradas pela Polícia Civil e passam para a tutela do Depen.

Das 37 carceragens incluídas no decreto, 36 estão localizadas no interior do estado. De Curitiba, apenas a carceragem do 11º Distrito Policial da Capital passa a ser gerida pelo Depen. A Polícia Civil não soube informar o total de carceragens existentes no Paraná.

Cerca de 2,9 mil presos em delegacias continuam sob responsabilidade da polícia.

Sindicato contesta medida

O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná contesta a medida adotada pelo governo de transferir a gestão das carceragens para o Depen.

Segundo o sindicato, o Paraná tem 3 mil agentes penitenciário e que o número é insuficiente para que o departamento penitenciário absorva a administração de mais detentos.

O sindicato alega que atualmente o Depen já trabalha com um déficit de 1 mil servidores e que não são realizados concursos públicos desde 2013. De lá para cá, a população carcerária do Paraná aumentou de 14 mil para 21 mil presos, segundo o sindicato.

Confira a lista de carceragens que passam a ser administradas pelo Depen:

– 1ª SDP Paranaguá;

– 2ª SDP Laranjeiras do Sul;

– 4ª SDP União da Vitória;

– 5ª SDP Pato Branco;

– 7ª SDP Umuarama;

– 8ª SDP Paranavaí;

– 9ª SDP Maringá;

– 11ª SDP Cornélio Procópio;

– 12ª SDP Jacarezinho;

– 14ª SDP Guarapuava;

– 15ª SDP Cascavel;

– 17ª SDP Apucarana;

– 18ª SDP Telêmaco Borba

– 20ª SDP Toledo;

– 21ª SDP Cianorte;

– 22ª SDP Arapongas;

– 3ª DRP Campo Largo;

– 4ª DRP Rio Branco do Sul;

– 12ª DRP Medianeira;

– 13ª DRP Guaíra;

– 29ª DRP Rolândia

– 31ª DRP Porecatu;

– 34ª DRP Assaí;

– 37ª DRP Ibaiti;

– 38ª DRP Santo Antônio da Platina;

– 42ª DRP Jaguariaíva;

– 43ª DRP Castro;

– 47ª DP Marechal Cândido Rondon;

– DP Arapoti;

– DP Sengés;

– DP Palmas;

– DP Cambará;

– DP Andirá;

– DP Sarandi;

– Centro de Triagem Provisório Masculino – 11º Distrito da DPCAP;

– 3ª Distrito Policial da 10ª SDP de Londrina;

– 4ª Distrito Policial da 10ª SDP de Londrina.

