DENUNCIADO POR ROBO, SE PRESENTÓ COMO EL “MESÍAS

En este 2016 que termina hoy, habló mucho, principalmente por su temor a no tener chance alguna de ser presidente del país, ya que alguna vez lo fue y experimentó el “polvo” de la derrota. Hablamos de Efraín Alegre, titular del Partido Liberal, quien cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Fernando Lugo, dejó a su paso un tendal de denuncias de daños patrimoniales que fácilmente superaron los G. 50.000 millones. Incluso sigue dañando al país, poniendo palo a la rueda del desarrollo, y tratando de manipular a la Justicia para impedir una lucha democrática. En síntesis es el “paladín” de la Justicia y de los robos.

ASUNCIÓN.- Efraín Alegre que se presenta como el defensor de la Constitución Nacional, es el primero quien la viola, teniendo en cuenta que gracias a las chicanas hasta ahora está libre, pese a que existen pruebas de que rapiñó los recursos del Estado, estando al frente del MOPC. Además recientemente amenazó con tomar el Congreso y el Palacio de Gobierno de concretarse la enmienda para la reelección presidencial.

Durante un acto político desarrollado en Arroyos y Esteros, el liberal Efraín Alegre indicó a sus seguidores que tomará el Palacio de López y el Congreso Nacional. “Vamos a salir a las calles, vamos a tomar el Congreso, vamos a tomar el Palacio, si es necesario, en defensa de la democracia, que sepa eso Horacio Cartes”, advirtió.

Sin embargo, hasta ahora no rindió cuenta ante la Justicia sobre las obras adjudicadas a empresas que no cumplían con los requisitos básicos. Pago de millonarios adelantos a consorcios que ni siquiera asfaltaron un metro de ruta. Todas las obras que Alegre inauguró estaban en ejecución desde antes que asumiera. Era especialista en iniciar obras y también en no concluirlas.

Alegre habría utilizado desde el primer día el cargo para construir su estructura política, cambiando obras por votos y adhesiones a su movimiento.

Uno de los reportes de la Contraloría General de la República, que fue elevado luego de una auditoría a la gestión del MOPC, habla de un daño patrimonial de más de G. 43.000 millones. El control fue ordenado al ejercicio fiscal 2010 de la cartera estatal.

Según las verificaciones realizadas, el Ministerio de Obras Públicas, durante el ejercicio 2010, realizó estos pagos por construcciones, específicamente de edificación, rehabilitación y mejora de empedrados y obras de arte, además de caminos rurales. Sin embargo, no remitió rendiciones de cuentas que justifiquen los gastos realizados.

Incluso fue denunciado por sus propios correligionarios. Un grupo de liberales denunció ante el Ministerio Público al presidente de su partido, Efraín Alegre, y a Juan Félix Bogado Tatter. La denuncia es por lesión de confianza y estafa. Supuestamente, el exministro de Obras Públicas entregó unos G. 3.000 millones a una empresa para que ejecute obras de gestión y mantenimiento de la ruta I, en el empalme Acceso Sur-Encarnación, además del tramo Guarambaré, pero finalmente no se realizaron.

LA RUTA DE LA MENTIRA

La investigación fiscal sobre “la ruta de la mentira”, uno de los íconos de corrupción de la gestión de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Fernando Lugo, –por fin- fue desencajonado por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. El electo presidente del directorio del PLRA, llegó a pagar un anticipo de US$ 7,5 millones a una empresa sin hacer absolutamente. La causa, por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencias, estaba cajoneada prácticamente desde el 2013. Ahora, el fiscal interino Igor Cáceres estaría realizando diligencias previas a una imputación fiscal.