DENTISTA PRESO NA “PECÚLIO” OBTÉM DIREITO A DOMICILIAR

O dentista Mahmoud Ahmad Jomaa passará a responder o processo da Operação Pecúlio em prisão domiciliar. A decisão foi tomada na tarde de sexta-feira (13) pela juíza federal Cláudia Cristina Cristofani, do Tribunal Regional Federal, na condição de relatora do Habeas Corpus impetrado pelo advogado de defesa Kaio Ricardo Mendes Veloso.

O acusado pagará fiança de R$ 10 mil e será monitorado por tornozeleira eletrônica, arcando com os custos de R$ 6,6 mil pelo uso do equipamento. Jomaa estava em prisão preventiva desde o dia 15 de dezembro sob a acusação de atuar no esquema de desvio de dinheiro e pagamento de propina na área da saúde.

Segundo o Ministério Público Federal, ele agia juntamente com outro preso na operação, Tulio Bandeira, e intermediava as empresas que prestariam serviços, entre as quais de laboratório, lavanderia, refeição e portaria, especialmente no Hospital Municipal.