DEMOLIÇÃO DE CONDOMÍNIO POPULAR EM FOZ DO IGUAÇU DEPENDE DE ALVARÁ,

Mais de 130 famílias que moravam no local tiveram que deixar os 17 blocos por risco de desabamento; prazo para desocupação terminou nesta sexta-feira (1º)

A demolição do Condomínio Habitacional Duque de Caxias, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, depende de um alvará que precisa ser emitido pela prefeitura, afirma o procurador-geral do município, Osli Machado.

As 136 famílias que moravam no local tiveram que deixar os 17 blocos por risco de desabamento. Cada uma paga R$ 25 a R$ 80 por mês pelos imóveis recebidos. Todos deverão receber R$ 880 de aluguel social até que o caso seja resolvido.

O prazo estabelecido pela Caixa – responsável pelo financiamento dos apartamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida” – terminou nesta sexta-feira (1º), quando deveria começar a demolição.

“Existe o pedido da Caixa Econômica de alvará para demolir os prédios. De outra parte também foram protocolizadas informações junto ao município por parte de moradores por meio de advogado e pelo engenheiro responsável pela obra noticiando um laudo que contrapõe o laudo da Caixa e também tem uma ação na Justiça Federal pendido uma liminar para não autorizar a demolição”, comentou Machado.

De acordo com o procurador, toda a documentação será analisada para se saber se o condomínio poderá ser demolido.

“Quanto prefeitura, temos que ter o cuidado necessário para que a gente não se precipite. Neste momento, não temos clareza, não temos segurança para autorizar a demolição”, completou.

Os 17 blocos que formam o condomínio custaram R$ 6 milhões e foram entregues às famílias de baixa renda em outubro de 2012. Desde então, muitos moradores vêm relatando problemas nos apartamentos como rachaduras e acabamentos de má qualidade.

A Defesa Civil disse ter recebido o laudo que aponta o risco de desabamento no dia 19. A Caixa – responsável pelo condomínio -, no entanto, tinha um estudo apontando os problemas desde junho de 2017.

O banco informou ainda que depois de receber o laudo, feito pela empresa MMC Projetos e Consultoria, enviou um especialista e profissionais da própria Caixa para colher mais informações no local e ter uma conclusão definitiva.

Este é o primeiro caso de demolição envolvendo um empreendimento do programa federal.

Segundo a Caixa, a obra foi feita pela Construtora Loibrás. Por conta dos problemas, a empresa foi incluída em um cadastro que impede firmar novos contratos com dinheiro público e que vai recorrer à Justiça.

(Com G1)