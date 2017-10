DEM volta à estaca zero com polêmicas de Doria e indecisão de Huck

O DEM pretende definir até o fim do ano se terá ou não candidato próprio à Presidência da República. Os dirigentes do partido, que apostavam em João Doria, voltaram à estaca zero depois que o prefeito não decolou nas pesquisas.

MAU MOMENTO

Eles consideram que Doria não é carta fora do baralho, mas acham que o prefeito, por enquanto, se perdeu em polêmicas desnecessárias: bateu bocacom outro tucano, o ex-governador Alberto Goldman, e aderiu ao programa de distribuição da farinata, que acabou apelidada de “ração humana”.

SER OU NÃO SER

Já Luciano Huck, com quem também chegaram a conversar, não deu a eles a segurança necessária de que pretende mesmo concorrer à Presidência. Segundo um dos dirigentes, o partido não pode esperar até o próximo ano para que o apresentador se decida, sob pena de ficar não apenas sem candidato como em posição desfavorável numa coligação com outros partidos.

AMIGO

A tendência, hoje, é de reaproximação com Geraldo Alckimin (PSDB-SP), definido por um dos líderes do DEM como “maior aliado histórico do partido”.

BOM MOTIVO

A deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) vai desfalcar nesta quarta (25) a ala de tucanos que votam a favor da denúncia contra Michel Temer na Câmara. Por um bom motivo: ela está participando de um protocolo no Miami Project, centro americano de pesquisa para cura da paralisia. Tetraplégica, a parlamentar tem feito exercícios e recebido choques intracranianos para tentar recuperar os movimentos.

DE BIKE

Mara já estava conseguindo mover os ombros, com choques musculares, no Brasil. Em Miami, avançou ainda mais: sem esse estímulo, começou a mover os braços, sempre a partir dos ombros, e a “pedalar” com eles uma bicicleta na posição vertical.

Com Folha de São Paulo