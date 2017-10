Defesa Civil estadual monitora municípios atingidos por temporais

A semana começou com temporais e chuvas fortes em todas as regiões do Paraná. De acordo com o Simepar, o volume de chuvas acumulado desde a tarde do domingo (29) é extremamente elevado, principalmente no Oeste do Estado. Os maiores volumes de precipitação ocorreram em Toledo (152 mm), Cascavel (213,4 mm) e Santa Helena (260,2 mm). Em Cascavel, uma adolescente morreu afogada em um rio próximo ao centro da cidade.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil faz o monitoramento da situação em todos os municípios parananenses através do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), instalado no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O chefe Operacional do órgão, capitão Romero Nunes da Silva Filho, afirmou que a atenção é maior no momento porque ainda há previsão de chuvas para os próximos dias.

“A gente vem de um período de chuvas, principalmente neste fim de semana. O que desperta a atenção é o acumulado de chuvas no Estado, em especial no Oeste”, disse. “Nossa atenção agora é acompanhar a possibilidade de outros eventos, como alagamentos e deslizamentos. Começamos um monitoramento mais pontual, principalmente nas regiões já mapeadas como áreas de deslizamento”, explicou o capitão Romero.

De acordo com o boletim atualizado às 12h desta segunda-feira (30) pela Defesa Civil, subiu para 2.035 pessoas foram afetadas (danos nos imóveis ou falta de luz, por exemplo) pelos temporais em 21 municípios. Em Cambará, no Norte Pioneiro, 200 casas foram danificadas, afetando mil pessoas e desabrigando outras cinco. Em todo o Estado, 25 pessoas ficaram desabrigadas, ou seja, tiveram que sair de suas casas e ainda não foram para abrigos ou casas de outras pessoas.

Porém, a previsão é que o número de afetados aumente, já que a Defesa Civil continua acompanhando os municípios. “Ainda não houve pedidos de ajuda humanitária, mas a situação tende a evoluir”, afirmou o capitão Romero. “Estamos em contato com os municípios e pedimos aos coordenadores municipais de Defesa Civil fazerem o monitoramento das regiões mais críticas e das encostas. Caso haja risco de deslizamentos ou de outros eventos, vamos emitir um alerta à população”, explicou.

ALERTA – A instalação do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres auxilia a Defesa Civil na tomada de decisões em situações como a que ocorre agora. O resultado prático é o aumento da emissão de alertas à população. Desde meados de outubro, os alertas de eventos meteorológicos severos são disparados a todo Paraná por SMS. Para se cadastrar, é só enviar um SMS para o número 40199 com o CEP de sua residência ou de outros lugares de interesse.

SEGUE INSTÁVEL – O tempo segue instável nesta segunda-feira (30) em todo o Paraná. De acordo com o Simepar, há previsão de chuvas nas diversas regiões do Estado a qualquer hora do dia, com a possibilidade de precipitações fortes, acompanhadas de raios e de rajadas de ventos fortes. Os temporais mais severos acontecem nas regiões Oeste e Norte do Estado. A instabilidade ocorre devido ao sistema de baixa pressão sobre o Paraguai aliado ao avanço de uma frente fria pelo Oceano, no Sul do País.

A instabilidade no Paraná ocorre devido ao fluxo de umidade e de calor vindo da Região Amazônica para o Sul do Brasil, Paraguai e Argentina, associado à intensificação de uma área de baixa pressão entre o Norte da Argentina e o Paraguai. Essas condições favoreceram a formação de tempestades no Paraná, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e em toda a faixa Norte do Estado.

Com AEN