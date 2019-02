DEFESA CIVIL E BOMBEIROS FAZEM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS APÓS TEMPORAL

Ventos chegaram a 66 quilômetros por hora e causaram estragos em várias regiões da cidade

Logo após a cidade ser atingida por um temporal, na tarde de terça-feira (19), o Governo Municipal de Foz do Iguaçu montou, nesta quarta-feira (20) uma força-tarefa com a participação de vários órgãos de segurança para reparar os danos causados. De acordo com o Simepar, os ventos chegaram a 66 km/h.

As equipes – formadas pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Copel e Itaipu – atuam na retirada de árvores, limpeza de ruas e avenidas e no religamento do sistema de energia elétrica. Durante a ocorrência da chuva foram afetadas alternadamente 22.643 unidades consumidoras.

Ainda ontem, o Corpo de Bombeiros atendeu 15 casos de árvores que caíram sobre residências e 8 sobre veículos. A Defesa Civil registrou mais de 45 solicitações de atendimento até o início da manhã de hoje, entre quedas de galhos e árvores, estruturas fragilizadas, fiações rompidas e destelhamento em vários pontos da cidade. Os bairros mais atingidos foram: Centro, Portes, Yolanda, Portal e Itaipu C.

Energia

A Copel acionou equipes de Cascavel, Toledo e Medianeira para auxiliar nos trabalhos, bem como o Foztrans e equipes da prefeitura atuaram continuamente para desobstruir vias. Na manhã desta quarta-feira (20), cerca de 1.498 unidades continuavam sem energia. A previsão é que até à tarde de hoje, o sistema volte a operar em 100%.

Limpeza

As equipes de limpeza atuam na retirada de árvores caídas em todas as regiões da cidade. A prioridade dos atendimentos são as residências, seguido por obstruções em vias públicas e a retirada de árvores sobre veículos.

A força-tarefa também é composta pelas secretarias de Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Assistência Social, Foztrans, Sanepar e Vital Engenharia.

Moradores de regiões que foram afetadas devem entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 e com o Corpo de Bombeiros, 193.

(Com Portal da Cidade)