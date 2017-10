DEFESA CIVIL ALERTA PARA TEMPESTADES DE RAIOS EM FOZ

A Defesa Civil de Foz do Iguaçu registrou de sexta-feira (6) até domingo (8) 105 milímetros de chuva na cidade. Só nesta segunda-feira (9) o registro de chuva foi em torno de 80 milímetros. A tempestade de raio não trouxe ventos, mas serve de alerta para que os moradores evitem deixar aparelhos eletroeletrônicos ligados na tomada. Até o momento não houve registro de desabrigados, mas a Defesa Civil distribuiu algumas lonas para famílias que buscaram atendimento.

Houve queda de árvores da Avenida Paraná e um muro desabou na manhã desta terça (10). As equipes da Guarda Municipal, Foztrans e da Defesa Civil já estão percorrendo a cidade para atender as principais ocorrências. A recomendação para quem precisar sair de casa é evitar pontos onde há sinal de alagamento para esperar que a água possa baixar. Os pontos de alagamentos estão sendo sinalizados. Até agora o registro são pontos alagados na Avenida Silvio Américo Sasdelli, no jardim São Luís, na Avenida Morenitas, no rio Boicy na baixada da Vila Maracanã.

Para registro de ocorrências os telefones da Defesa Civil são 199 e 153.

Com PMFI