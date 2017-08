DECRETO REGULAMENTA HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Como medida obrigatória para registro de frequência, por meio de ponto biométrico, o prefeito Chico Brasileiro assinou o decreto nº 25.772, de 16 de agosto que regulamenta o horário e o atendimento de escalas de trabalho da Secretaria Municipal da Saúde. O registro de frequência estará disponibilizado no Portal da Transparência para consulta pública quando necessária.

Pelo decreto, os servidores nomeados a exercerem funções de chefia, coordenação, gerência ou supervisão, poderão ter flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, de acordo com a necessidade de serviço. É vedado o abono de faltas injustificadas ao trabalho.

Para a secretária municipal da Saúde, Inês Weisemann, a aplicabilidade do registro de frequência bem como as escalas estabelecidas proporcionarão melhor otimização dos atendimentos prestados à população, humanizando o serviço e melhorando a qualidade dos atendimentos.

Horários

O atendimento do gabinete da Secretaria e da sede administrativa compreenderá das 7h às 8h, para expediente interno, e das 8h às 17h para atendimento ao público. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) serão classificadas por porte, de acordo com a população assistida em sua área de abrangência.

UBS com até 12.000 usuários:

De segunda à quinta-feira

das 7h às 13h30

e sextas das 7h às 13h

Lagoa Dourada,

Jardim Jupira,

Vila Carimã,

Parque Ouro Verde,

Parque Presidente,

Vila Adriana

Vila Maracanã.

De segunda à quinta-feira

das 7h às 187h30

e sextas, das 7h às 18h

Três Lagoas,

Três Bandeiras,

Sol de Maio,

Jardim São Paulo I

Profilurb I.

Unidades de Médio Porte

De segunda à quinta das 7h às 18h30

e sextas das 7H às 18h,

Portal da Foz,

Jardim São Paulo II

Jardim Porto Belo

Jardim Curitibano

Padre Monte/Caic

Cidade Nova

Vila C Velha

Vila C Nova.

Unidades de grande porte ,

De segunda à quinta das 7h às 18h30

e sextas das 7h às 18h

São João

AKLP

Profilurb II

Jardim América

Vila Yolanda

Morumbi II

Morumbi III

Campos do Iguaçu.

Atendimentos 24 horas

UPA João Samek

PA Morumbi I

SAMU

SIATE

SVO (Serviço de Verificação de óbito)

Laboratório Municipal.

O CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, executará de segunda à quinta-feira, das 8h às 17h30 e na sexta das 8H às 17h. O CEM, Centro de Especialidades Médicas, que abrange todos os serviços de especialidades terá horário de segunda à sexta-feira das 7h às 18h. Os centros de atenção psicossocial (CAPS I – CAPSAD e CAPS II), de segunda à sexta-feira das 8h às 17h.

Os demais horários e locais onde os pontos biométricos serão instalados estão disponíveis no Diário Oficial.

