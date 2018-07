DECRETA REGULAMENTA GRATIFICAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA

O Poder Executivo regulamentou por decreto a atribuição de gratificações concedidas aos servidores públicos municipais do quadro próprio. A norma publicada no Diário Oficial de ontem (25) traz os percentuais de cada área para quem o prefeito delegar funções como de confiança (FC) encarregância (FE) e encargos especiais (EE). Os índices para atividades estáveis variam de 8% a 40% sobre o valor do salário do servidor designado. O percentual menor (8%) é para os gerentes de unidades de saúde porte I; e a maior (até 40%) é para os servidores de carreira designados para execução de atribuições específicas adicionais ao cargo, no âmbito de gestão, conforme previstas em portaria específica. Tem ainda outro grupo que realiza atividades excepcionais/ adicionais ao cargo, descritas em portaria por tempo determinado e que podem receber de 5% a 60% sobre o salário dependendo da incumbência designada.

(Com GDia)