DEBATE TERÁ SEIS DOS DEZ CANDIDATOS AO GOVERNO

A Band Paraná definiu com representantes dos partidos o modelo do primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do Estado, que será na próxima quinta-feira, 16 de agosto, das 22h até 0h30. Haverá transmissão simultânea na rádio BandNews FM, na TV Tarobá no interior do Estado e nas redes sociais da Band.

Foram considerados aptos ao debate pela emissora os candidatos de coligações com pelo menos cinco parlamentares no Congresso conforme ordena a lei eleitoral. Dos dez candidatos, seis se enquadram e todos confirmaram participação: a governadora Cida Borghetti (PP); o deputado estadual Ratinho Junior (PSD); o deputado federal João Arruda (MDB); o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT); o servidor público Professor Luiz Piva (Psol); e o advogado e jornalista Ogier Buchi (PSL).

Os blocos

O debate será mediado pelo jornalista Douglas Santucci e terá cinco blocos. O primeiro será aberto com a apresentação dos candidatos – cada um terá 30 segundos para responder à pergunta “Por que você merece o voto dos paranaenses?”. A seguir ocorre a primeira série de perguntas entre os candidatos. Cada um poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes for solicitado. Segundo, terceiro e quartos blocos novamente terão uma série de perguntas entre os candidatos idêntica ao primeiro bloco.

O quinto e último bloco terá, além da última série de perguntas, um minuto para as considerações finais. Será permitido aos candidatos levarem papéis e aparelhos eletrônicos, como tablets, ao púlpito.

Com O Paraná)