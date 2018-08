DEBATE BAND: CANDIDATOS A PRESIDENTE SE ENFRENTAM NA QUINTA-FEIRA, DIA 09

O debate da Band, que tradicionalmente abre o ciclo de debates com candidatos a presidente do Brasil, será na próxima quinta-feira, dia 9 de agosto.

Será a primeira vez que os nomes já ratificados pelas respectivas convenções de seus partidos vão se enfrentar cara a cara nestas eleições.

O primeiro confronto entre os candidatos à Presidência da República começa às 22 horas. O primeiro horário informado para a imprensa era 22h30.

Os nomes dos candidatos que vão participar do debate ainda não foram confirmados, informa a assessoria da Band.

No total, são 13 candidatos a presidente do Brasil, oficializados em convenção: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Alvaro Dias (Podemos), Guilherme Boulos (PSol), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo), João Vicente Goulart (PPL), José Maria Eymael (PSDC), Vera Lúcia (PSTU) e Cabo Daciolo (Patriota).

O ex-presidente Lula, entretanto, deve ter o registro da candidatura impugnado pela Justiça Eleitoral porque ele é ficha suja, uma vez que foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP). Ele está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril.

A defesa de Lula, no entanto, deve entrar na Justiça para que ele possa participar do debate da Band. Se ele não for autorizado a sair da cadeia, seu representante deve ser o vice confirmado, Fernando Haddad (PT).

Questionada pelo HuffPost Brasil, a assessoria não informou as regras para convites aos candidatos.

Em 2014, 7 dos 11 candidatos foram convidados para o debate na Band.

Regras do debate da Band

As regras para o debate entre presidenciáveis na Band foram acertadas entre a emissora paulista e as equipes dos partidos no último dia 30. No total, serão 5 blocos. No primeiro, todos responderão a uma mesma pergunta feita por leitores do jornal Metro, do Grupo Bandeirantes. A ordem de respostas foi definida por sorteio.

Ainda no primeiro bloco, candidato pergunta para candidato, também de acordo com ordem sorteada. Um candidato pode ser questionado até 3 vezes.

No segundo e no quarto blocos, 3 jornalistas do Grupo Band farão perguntas para os candidatos e escolherão quem faz a réplica. O candidato questionado primeiramente tem direito a fazer tréplica.

No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato, conforme ordem sorteada. Cada concorrente pode ser questionado até duas vezes. Perguntas devem ser feitas em 30 segundos, e respostas devem ser dadas em 2 minutos. Réplica e tréplica devem durar, no máximo, 45 segundos.

O último bloco é reservado às considerações finais do candidato, com 1 minuto e meio para cada.

Caso se sinta vítima de ofensa moral e pessoal, o candidato pode pedir direito de resposta. Se aprovada, a resposta deve ser dada no mesmo bloco e deve durar 1 minuto.

(Com MSN Notícias)