DE OLHO EM 2023, TURISMO DE ITAIPU FECHA ANO COM MAIS DE UM MILHÃO DE VISITANTES

Em um ano de produção elevada de energia, o turismo da Itaipu atingiu uma marca histórica: pela primeira vez o número de visitantes ultrapassou a barreira de um milhão em um único ano. Em 2018, exatas 1.024.667 pessoas passaram pela usina hidrelétrica, nas duas modalidades de visitação (turística e institucional) nas duas margens da empresa (brasileira e paraguaia). Agora a meta é superar, até 2023, a marca de 2 milhões de visitantes em um ano.

“É um intenção bastante desafiadora, mas perfeitamente possível de ser realizada, se seguirmos o planejamento que fizemos, ao longo dos últimos seis meses, para ser executado entre 2019 e 2023”, afirmou o chefe da Coordenadoria de Turismo da Itaipu, Emerson Orsini. Segundo ele, várias melhorias ao longo de 2018, que continuarão nos próximos anos, poderão aumentar ainda mais o fluxo de turismo na usina hidrelétrica.

Ele destaca, entre outros projetos, os estudos para melhorar a Iluminação da Barragem, deixando o atrativo no padrão mundial dos festivais de luzes. Em 2018, continua Orsini, foram oferecidos aos turistas vários novos atrativos, além da utilização de ônibus elétricos no passeio Itaipu Especial. Os veículos foram desenvolvidos pelo Programa de Mobilidade Sustentável da Itaipu e, no futuro, devem integrar toda a frota de atendimento aos visitantes.

Para o gerente geral do Complexo Turístico de Itaipu (CTI), Yuri Benites, apesar de eventos como eleições e Copa do Mundo, que normalmente impactam negativamente no turismo, 2018 fechou com o recorde de visitação. “Isso é resultado de muito trabalho, na gestão integrada para atrair visitantes ao destino, e interno no esforço de ampliar cada vez mais a capacidade e a qualidade no atendimento”, concluiu.

Novos atrativos

No início de dezembro, durante o anúncio do início da alta temporada, o Complexo Turístico Itaipu lançou novos atrativos. Uma das novidades foi o Itaipu Kids, atrativo voltado para crianças de 5 a 13 anos, que inclui atividades na Ecovila (a minicidade do PTI), Estação Ciências e Polo Astronômico. Durante o passeio, as crianças são acompanhadas de monitores e participam de atividades lúdicas e educativas.

Outra novidade foi o lançamento de dois passeios de perfil técnico-científico: o Itaipu Tecnologia em Barragens e o Itaipu Tecnologia em Biogás, oferecidos uma vez por mês para estudantes e profissionais interessados nos temas. São grupos de no máximo 20 pessoas, com visitas guiadas às áreas internas e externas da usina e do PTI. No período da tarde, os visitantes participam de um workshop técnico sobre o tema.

O Itaipu VIP foi oferecido como uma opção premium de visita. O turista percorre setores da usina em um veículo 100% elétrico, modelo Renault Zoe, com algumas paradas exclusivas. Além dele, a Iluminação da Barragem, agora chamada de Itaipu Iluminada, ganhou a versão especial de verão com apresentações musicais e shows pirotécnicos. Os visitantes têm a opção de estender a noite e desfrutar um jantar no Restaurante dos Barrageiros.

Visitante um milhão

A barreira de um milhão de visitantes foi superada no dia 21 de dezembro, a 10 dias para acabar o ano. O argentino Silvio Mentuccifoi recepcionado às 10h35 daquela sexta-feira, no Centro de Recepção dos Visitantes por diretores da Itaipu. Ele é casado com a brasileira Daniela de Oliveira e também estava com o filho Leandro, estudante de Engenharia. Não esperávamos uma recepção tão especial. Jamais esqueceremos”, disse Silvio, na ocasião.

Visita Panorâmica

O passeio mais popular da Itaipu foi mais uma vez a Visita Panorâmica, operada pelo CTI, da margem esquerda (brasileira) da usina. No total, 391.432 pessoas fizeram esta modalidade de passeio, um aumento de mais de 10% em relação ao ano passado.

Somados, todos os atrativos operados pelo CTI/ME (margem esquerda) tiveram a visitação de 617.151 pessoas. As visitas institucionais da margem esquerda somaram 57.269 pessoas. Na margem direita (paraguaia), as visitas institucionais reuniram 209.044 pessoas, enquanto que as que passaram pelo CTI/MD foram 141.203 visitantes.

Nacionalidades

Brasileiros e paraguaios, a propósito, foram os que mais visitaram Itaipu em 2018. Foram 648.898 brasileiros e 257.940 paraguaios. A lista é seguida por argentinos, uruguaios, peruanos, alemães, chilenos, chineses, norte-americanos e franceses. Em relação aos estados brasileiros, o Paraná foi responsável por 41,9% de todas as visitas, seguido por São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Recordes consecutivos

Este foi o terceiro ano consecutivo que Itaipu bate recorde de visitação. Em 2017 o visitante um milhão ficou no “quase”. Foram 979.932 pessoas naquele ano. Os outros melhores anos foram 2016, 2013, 2012, 2014 e 2015.

Dia da Independência

Em 2018, o Feriado da Independência foi o que trouxe mais visitantes à usina. O dia 7 de setembro atraiu 8.599 pessoas, a melhor visitação diária do ano. O dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, ficou próximo, com 8.440 pessoas. Outras datas de grande visitação: 28 de dezembro, 17 de novembro, 16 de novembro e 5 de janeiro.

