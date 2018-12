DE ESTAGIÁRIO A CHEFE, MOZART FUCHS ASSUME A POLÍCIA FEDERAL EM FOZ

O delegado Mozart Person Fuchs tomará posse no cargo de chefe da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira, 20, às 15h, em solenidade no auditório da unidade policial. O evento terá a presença do superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, Maurício Leite Valeixo.

No cargo, Fuchs irá substituir o delegado Fabiano Bordignon, que pediu exoneração da função de chefia para assumir o comando do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), órgão vinculado ao Ministério da Justiça.

O jovem delegado de 38 anos iniciou as atividades na Polícia Federal em Foz do Iguaçu como estagiário, entre 2001 e 2002, como acadêmico do curso de Direito. Mozart Fuchs será o primeiro delegado iguaçuense a ocupar o cargo de chefe da Delegacia da Polícia Federal do Município.

O novo chefe da DPF é graduado em Direito e possui pós-graduação em Ciência Política, Estratégia e Planejamento, com ênfase em Fronteiras. Ele começou a carreira de delegado da Polícia Federal em 2008, em Cascavel (PR), onde foi chefe substituto da unidade.

Em 2014, Mozart Fuchs foi removido para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, exercendo a função de chefe da Delegacia-Executiva de 2015.

(Com H2O)