DAVI ALCOLUMBRE É ELEITO PRESIDENTE DO SENADO

Comandará Casa por 2 anos; Eleição precisou ser refeita; Renan Calheiros desistiu

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), 41 anos, foi eleito presidente do Senado neste sábado (2.fev.2019). O demista recebeu 42 votos e comandará a Casa pelos próximos 2 anos.

A votação precisou ser realizada duas vezes. Na 1ª, foram identificados 82 votos (sendo que só há 81 senadores). Assim, a eleição foi anulada e refeita.

Na 2ª votação, que resultou na vitória do amapaense, 77 senadores votaram. Os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM), Jader Barbalho (MDB-PA) e Maria do Carmo Alves (DEM-SE) não foram à urna.

Durante a 2ª votação, o senador Flávio Bolsonaro declarou voto em Alcolumbre, principal adversário de Renan Calheiros (MDB-AL). Contrariado, o senador alagoano afirmou que a abertura dos votos infringia a decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, de que a eleição deveria ser realizada com voto secreto, e retirou o seu nome da disputa.

Foram mais de 7 horas de discussão. Na 6ª feira (1º.fev), a sessão já havia sido suspensa depois de 5 horas de debates acalorados entre os congressistas, que tumultuaram as discussões.

O discurso de posse

Ao sentar na cadeira de presidente, Davi Alcolumbre se disse mais “nervoso” do que na 6ª feira. “Ontem eu tentei ficar o máximo possível com tranquilidade naquela sessão e hoje parece que ela foi muito mais calma que a de ontem. Eu to mais nervoso do que ontem”, afirmou.

Pela 1ª vez na Presidência da Casa, o amapaense eleito com 94.278 de votos (23,75%), afirmou ainda em seu discurso de posse que não tem “inimigos na política. A condição de adversário é passageira”. Cumprimentou todos os adversário e disse que não conduzira “1 senado de revanchismo, meus adversários terão todos eles diálogo e cooperação”.

Quem é Davi Alcolumbre

Davi Alcolumbre é o presidente mais novo já escolhido pelo Senado. Iniciou a carreira política em 2001 como vereador em Macapá (AP). Após 2 anos exercendo a função, deixou o cargo para assumir o 1º mandato como deputado federal. Uma vez reeleito ficou na Câmara até 2010.

Nas eleições de 2014, elegeu-se como senador para 1 mandato de 8 anos. Ano passado, concorreu ao governo de Amapá, mas ficou em 3º lugar. Após a derrota, retomou o mandato de senador.

Alcolumbre é casado com Vania Maria e pai de 2 filhos. Nasceu em Macapá (AP) em 19 de junho de 1977. O senador iniciou ciências econômicas no Ceap (Centro de Ensino Superior do Amapá), mas não concluiu.

Os candidatos

A disputa pela presidência chegou a ter 9 candidatos neste sábado. Calheiros (que teve 5 votos) era o favorito, seguido por Alcolumbre.

O amapaense era o preferido do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a quem Calheiros atacou hoje em sua fala. “A democracia tolera Onyx, porque a democracia é tolerante”, disse o emedebista.

A disputa no Legislativo é crucial para o Planalto. Os presidentes das duas Casas podem embalar ou atrapalhar o governo. Os chefes do Legislativo têm autoridade para definir a pauta de votações, influir na escolha de relatores de propostas importantes e emperrar ou autorizar a abertura de CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito).

Ao longo da tarde, antes das votações, Alvaro Dias (Podemos-PR), Simone Tebet (MDB-MS) e Major Olímpio (PSL-SP) retiraram suas candidaturas em uma tentativa de aumentar as chances de 1 adversário derrotar Calheiros.

Após a desistência de Renan, restaram 5 candidatos na disputa:

– Alcolumbre (DEM-AP): 42 votos;

– Esperidião Amin (PP-SC): 13 votos;

– Reguffe (sem partido-DF): 6 votos;

– Ângelo Coronel (PSD-BA): 8 votos;

– Fernando Collor (Pros-AL): 3 votos.

Voto secreto e STF

O principal ponto de divergência entre os congressistas foi a aplicação de voto fechado ou aberto na escolha do novo presidente. Renan Calheiros queria voto fechado e Alcolumbre, aberto.

No comando da sessão de 6ª, Alcolumbre colocou a questão em votação e saiu vencedor: 50 senadores optaram por uma sessão aberta.

Nesta madrugada, no entanto, Toffoli, determinou que a votação deveria ser secreta. Após discussão, os senadores optaram por seguir a decisão do ministro, mas muitos anunciaram seu voto abertamente.

O voto em cédula –que causou a duplicidade de voto e anulação da 1ª votação– foi 1 pedido de senadores, que queriam mostrar publicamente a sua escolha. O procedimento normal é utilizar o sistema eletrônico.

O Comando da sessão

Os conflitos começaram na 6ª, com a decisão de quem deveria presidir os trabalhos.

O secretário-geral da Mesa Diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, havia determinado que o comando das sessões fosse do senador mais idoso. Alcolumbre, no entanto, único integrante da Mesa Diretora a ser reeleito em 2018, revogou a decisão e assumiu a presidência.

Até 5ª feira (31.jan), o amapaense era o 3º suplente da Mesa Diretora e foi o único integrante do órgão que comanda a Casa reeleito em 2018. O regimento do Senado, no entanto, é vago ao indicar quem deve presidir a sessão de eleição da nova composição da Mesa. Por isso, a legitimidade de Alcolumbre para comandar a sessão foi contestada por parte dos senadores.

A sessão deste sábado foi aberta pelo senador José Maranhão (MDB-PB), o mais velho da Casa, aliado de Renan Calheiros (MDB-AL).

A “Velha” e “Nova” política

Em teoria, Calheiros seria beneficiado pelo voto secreto. O senador tem muitos apoios com base em compromissos firmados em mais de 30 anos de vida pública no Congresso, mas muitos de seus aliados ficam constrangidos em declarar o voto em público.

O senador enfrenta 1 desgaste entre os colegas novatos. Há uma onda no Senado para que não seja eleito para presidente alguém identificado com o que se convencionou chamar de “velha política”.

(Com Poder360)