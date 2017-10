Curitiba recebe Roadsec, maior evento hacker da América Latina

Pela quinta vez na c apital paranaense, o Roadsec, evento itinerante que viaja pelas principais cidades do país desde 2013, desembarca em Curitiba no sábado (07). Com uma proposta inovadora, o roadshow oferece conhecimento, diversão e oportunidades para estudantes e profissionais da área de segurança da informação.

Com trilhas de conteúdo distribuídas ao longo do dia, a programação contará com palestras de grandes nomes da área, como Fábio Tavares Szescsik, gerente de Segurança da Informação no Banco Finaxis; Victor Pasknel, da Pentester Morphus; Anchises Moraes, Threat Intelligence Analyst at RSA; e Diego Barboza Pereira, Consultor de Segurança da Informação no Intelligence Lab da CIPHER. Além disso, o evento será palco para uma conversa sobre bitcoin e blockchain ministrada por Marcos Henrique, Sócio Advisor na Foxbit, corretora da moeda digital.

Em Curitiba também será disputada uma das etapas do Hackaflag, maior campeonato de hacking no estilo Capture The Flag do país e uma das principais atrações do Roadsec, em que os participantes invadem sistemas controlados e resolvem vários desafios como web, criptografia e forense. A final será disputada no gigante Roadsec São Paulo dia 11 de novembro, reunindo os vencedores de cada edição pelo Brasil. O prêmio para o campeão ainda não está definido, mas a viagem à DEF CON em Las Vegas com tudo pago, oferecida no ano passado, gera expectativas.

O evento, que já se firmou como o espaço ideal para quem procura oportunidades de carreira, também é cenário para empresas interessadas em contratar. “Uma das marcas do Roadsec é abrir portas para quem está começando e estimular talentos locais a se revelar ao mercado e até dividir as atenções com palestrantes de nível internacional”, destaca Anderson Ramos, CTO da Flipside, organizadora do evento.

Os participantes do Roadsec Curitiba ganharão um código para publicar, por três meses, um perfil premium gratuito no site roadsec.trampos.co – resultado da parceria com o Trampos, plataforma de anúncio de vagas. As empresas parceiras também ganharão um código para anunciar gratuitamente suas oportunidades.

As inscrições para o Roadsec Curitiba podem ser feitas pelo link: https://www.eventbrite.com/e/roadsec-2017-curitiba-registration-30551063052?aff=contatosite

Para quem busca aprofundar o conteúdo, é possível adquirir um dos dois cursos que serão ministrados no domingo (08).

Em 2016, o Roadsec atraiu mais de 10 mil apaixonados por tecnologia nas 17 cidades por onde passou. Nesta edição em Curitiba, a previsão dos organizadores é de reunir 260 participantes entre hackers, estudantes, profissionais e empresas de segurança da informação.

Serviço:

ROADSEC Curitiba

Data: 07 de outubro de 2017

Horário: 9h30 às 18h

Local: PUC Curitiba (Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho – Curitiba-PR)

Ingressos antecipados: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Ingressos na porta: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

Vendas: https://www.eventbrite.com/e/roadsec-2017-curitiba-registration-30551063052?aff=contatosite

Informações e programação: http://roadsec.com.br/curitiba2017/

SOBRE O ROADSEC

O Roadsec é um roadshow itinerante que leva um dia inteiro de atividades e conteúdo sobre hacking, segurança da informação e tecnologia por todo o país. Com 4 anos de estrada e mais de 40 edições, já recebeu mais de 25.000 participantes de todas as regiões do Brasil.

Em 2017, o evento, que teve início em 18 de fevereiro, vai passar 21 cidades nas 5 regiões. A mega edição de encerramento acontece dia 11 de novembro, em São Paulo.

O evento acontece sempre aos sábados em uma instituição de ensino superior e a programação inclui:

Palestras: ataques, teorias, defesa, carreira, pesquisas, empreendedorismo e guerra digital são alguns dos destaques na grade de conteúdo do Roadsec. As novidades da área e novas técnicas são apresentadas por especialistas experientes no palco. Através do Call for Papers é aberto um espaço para novos talentos locais brilharem apresentando suas ideias e projetos.

Oficinas: as atividades vão desde a montagem e comando de um robô com Lego Mindstorms, a experiência de realidade virtual até as técnicas de destrancar cadeados sem usar as chaves. Além disso, os participantes podem pilotar drones, fazer seus próprios moldes de arte 8-bits ou construir um circuito eletrônico inteligente com as peças do Little Bits. A Etech Brasil viaja com o Roadsec levando sua impressora 3DCloner para criar protótipos de impressão 3D!

Campeonatos:

Cryptorace: uma gincana criptográfica cheia de pistas físicas e virtuais que desafia os participantes em busca da maior pontuação e ganhar um Google Chromecast;

Hackaflag: campeonato de invasão de sistemas estilo Capture The Flag em um ambiente montado com vários desafios de vários níveis e especialidades;

Cursos: a programação também conta com cursos práticos de hacking e segurança, que são realizados no domingo e podem ser adquiridos na loja oficial do evento.

Com SEGS