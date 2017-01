CURITIBA E REGIÃO FECHAM 2016 COM A MENOR INFLAÇÃO DO PAÍS

A inflação em Curitiba e Região Metropolitana fechou 2016 em 4,43%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (11). A variação de preço na região da capital paranaense foi a menor verificada no país. Em 2015, o índice foi 12,58%.

Segundo os técnicos do IBGE, a redução no valor cobrado pela energia elétrica influenciou para que a inflação na cidade fosse a menor do Brasil.

Com alta de 35,46%, o grupo dos cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a maior variação de preços no último ano. Neste grupo estão produtos básicos como arroz e feijão. O preço do feijão-preto variou 75,46%, e o do arroz 23,08%.

Os consumidores também pagaram a mais pelas frutas. A variação no último ano foi de 27%.

O preço da carne variou 1,30% em Curitiba e região. O músculo ficou 5,12% mais caro; a alcatra, 4,22%; e a carne de porco, 3,05%. Em contrapartida, o patinho, o contrafilé e o chã de dentro ficaram mais em conta.

Comer fora casa, conforme os dados do IBGE, ficou 9,29% mais caro. Refeições e lanches subiram mais de 10%; já o cafezinho ficou um pouco mais barato, 0,27%.

Quando se fala em transporte público, a alta em Curitiba e Região Metropolitana foi de 10,99%.

Na área da saúde, os preços dos planos de saúde subiram 13,58%. Em relação aos produtos farmacêuticos, os consumidores pagaram, em média, 10,63% a mais. A educação também está entre os grupos que tiveram alta de preço – 10,16%.

Os gastos com energia e combustíveis caíram 17,31%. Destaque para a energia elétrica residencial que ficou 21,53% mais barata. A gasolina subiu 1,05% no último ano, e o etanol 7,65%.

As áreas que tiveram também tiveram redução de preços foram as de consertos e manutenção, serviços laboratoriais e hospitalares, artigos de residência, habitação, aves e ovos.

Inflação em dezembro

A inflação oficial é medida a partir do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA). Em dezembro, este índice ficou em 0,14%, sendo o terceiro menor do país. O IPCA tem como base famílias com rendimento entre um e 40 salários mínimos.

Cenário Nacional

A inflação oficial do país, ficou em 0,3% em dezembro, o menor para o mês desde 2008, informou o IBGE. Com isso, o indicador fechou o ano de 2016 em 6,29%, a mais baixa desde 2013.

Tanto em dezembro quanto em 2016, foi a alta dos alimentos que impediu o IPCA de registrar uma desaceleração ainda maior – grupo com o maior peso no cálculo do índice. A alta de preços desse grupo de despesas acelerou a 8,62% no ano passado, depois de avançar mais de 12% em 2015.

O IBGE atribui essa alta dos alimentos à produção agrícola brasileira, que ficou 12% abaixo da colhida em 2015.

Com G1