CÚPULA CONSERVADORA DAS AMÉRICAS É TRANSFERIDA PARA DIA 08 DE DEZEMBRO

A organização da Cúpula Conservadora das Américas informou ontem à noite que, em reunião realizada nessa quarta-feira (25), ficou definida a remarcação da data do evento para o dia 8 de dezembro no mesmo local. Segundo os coordenadores da cúpula, “a transferência foi motivada pela posição do presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebeano, no sentido de que o evento poderia gerar questionamentos perante a Justiça Eleitoral. As 2.567 inscrições já realizadas até as 17h59 de ontem serão mantidas, bem como a programação. As inscrições permanecerão abertas até a véspera do evento”, consta no informe. A Cúpula Conservadora das Américas tem como meta “reunir importantes líderes e economistas liberais da América Latina para debater os problemas atuais que ocorrem em nosso país e no mundo”. O evento estava marcado para este sábado (28) e, primeiro, ocorreria no Centro Internacional de Convenções de Foz do Iguaçu, mas depois foi anunciado que seria realizado no Hotel Carimã. A promoção, da fundação do Partido Social Liberal (PSL), já havia confirmado quatro mesas-redondas com 15 debatedores.

(Com GDia)