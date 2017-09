“Cuando se la meten chilla, la sacan y llora”: El otro yo de Desirée y la gata Flora

El periodista Víctor Benítez reflotó una publicación del año 2013 de la cuestionada senadora Desirée Masi (PDP), quien posteó en Facebook sobre el polémico dicho. “¿Viste, gata flora, que te calentaste al pedo? Ahora, discutite a vos misma”, criticó el radialista.

La legisladora publicó lo siguiente: “Conocen esto de la GATA FLORA que dice “son como la Gata Flora, que cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora” ACLARACIÓN IMPORTANTE. se refiere a cuando la meten dentro la CASA y la quitan de la misma, no sean que mal pensados y después che la guasa jeima!! (sic)”.

En su publicación, Masi respondía a las críticas de sus seguidores por su postura sobre política, sus anécdotas, sus chistes, entre otros aspectos que la misma escribía en su red social.

“Algunos piko no pueden dejar de ser tan “gata flora” y pasar de largo, como lo hago yo, cuando algo no me interesa o no estoy de acuerdo y no entro a criticar sin razón lo que ponen otros? Ya me da “miedito” poner hasta una coma!! (sic)”, resaltó en ese entonces.

Sin embargo, la congresista, tan solo unos años después, cambió de postura y criticó que el calificativo lanzado en su contra por parte del Gustavo Alfonso (ANR-oficialismo), quien en su defensa aseguró que la mujer “no es una blanca palomita”.

Masi gritó a los cuatro vientos la falta de respeto y explicó, también a través de su misma red social donde antes publicó sobre la gata flora, que esa expresión se dice contra las mujeres disconformes. “Es o no un insulto y de lo peor? Protesté, pedí permiso para retirarme de la sesión y salimos casi todos (sic)”, puntualizó.

Com HOY