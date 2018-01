CRISTIANE BRASIL ENTRA COM NOVO RECURSO NO TRF-2 PARA GARANTIR POSSE

Mesmo com uma liminar suspendendo a posse dela, o partido manteve a indicação

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) entrou com novo recurso no TRF-2 para derrubar a liminar que impede sua posse no Ministério do Trabalho do governo de Michel Temer. Ela já recorreu ao STF por meio da Advocacia Geral da União (AGU), no mesmo dia em que o TRF-2 indeferiu o pedido de suspensão da liminar.

A reunião entre Michel Temer, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o líder do partido na Câmara, Jovair Arantes (PTB-GO), e a deputada Cristiane Brasil serviu para ratificar que ela é a indicação do partido para ocupar o cargo de ministra do Trabalho. Mesmo com uma liminar suspendendo a posse dela, o partido manteve a indicação.

O governo informou nesta terça que recorreria da decisão ao STF, como resposta à rejeição do primeiro recurso da AGU junto ao TRF-2.

A liminar que suspendeu a posse de Cristiane Brasil, inicialmente marcada para a tarde desta terça-feira (9), foi concedida ao acatar uma ação popular do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. A entidade diz que a nomeação de Cristiane Brasil “ofende a moralidade administrativa”.

