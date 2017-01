CRISE NO BRASIL E INFLAÇÃO ALTA PROVOCAM QUEDA NO TURISMO NA ARGENTINA

A recessão brasileira parece ter afetado o fluxo de turistas brasileiros em direção à Argentina. A queda no acumulado dos nove primeiros meses de 2016 foi de 13,46% em comparação com o mesmo período de 2015. Foram à Argentina de janeiro a setembro do ano passado 661 mil brasileiros contra 763 mil em 2015, segundo dados do Ministério de Turismo da Argentina.

O país recebeu menos brasileiros nos sete primeiros meses de 2016 na comparação com 2015. Em agosto, o número registrado foi praticamente o mesmo nos dois anos: 81,9 mil no ano passado contra 81,4 em 2015. Já em setembro de 2016, foram 80,9 mil brasileiros, 5,1 mil a mais que em 2015.

Historicamente, os brasileiros representam o principal público turístico do país vizinho. Em 2015, os brasileiros representaram 16,78% dos 5,7 milhões de turistas que visitaram a Argentina.

Para Alexandre Panosso, professor de gestão do turismo da USP (Universidade de São Paulo), a recessão no Brasil é o principal fator que explica essa redução no número de visitantes em direção à Argentina.

“O turismo é volátil e aparece, na lista de prioridades das pessoas, depois da poupança, na base do que chamamos de pirâmide de consumo [junto com outros elementos considerados menos necessários e supérfluos]. Num cenário de crise acentuada como o que estamos vivendo, a tendência é postergar a decisão de viajar“, afirma.

Outro fator a ser considerado é a inflação, que em 2016 esteve em alta na Argentina. No acumulado até novembro, o índice medido pelas centrais sindicais do país chegou a 41,1%.

Pressionaram a inflação para cima, entre outras medidas econômicas adotadas por Mauricio Macri, a política apelidada pelo governo de “sinceridade tarifária“, por meio da qual o governo promoveu reajustes que variaram até os 500% nos valores pagos pelos argentinos nas contas de luz, gás e transporte público. Os aumentos visariam eliminar subsídios governamentais e equiparar as tarifas ao preço de mercado internacional.

Essa alta nos preços foi sentida no bolso de turistas como a advogada catarinense Silvana Barros da Costa. Moradora de Pinhalzinho, cidade localizada a 130 km da fronteira com a Argentina, ela se considera uma fã da Argentina: já visitou Buenos Aires mais de uma dezena de vezes e costuma ir várias vezes ao ano à fronteira para fazer compras.

Para ela, a inflação no país vizinho “é grande e acabou sendo repassada para o turista também. Ainda é vantajoso viajar para lá, mas os preços já foram mais competitivos”, afirma.

Silvana conta que, ainda assim, o custo-benefício de viajar para a Argentina “é ótimo, porque a nossa moeda ainda rende bem. Troco dinheiro sempre na rua a uma boa cotação. Neste ano passado, cheguei a comprar quase 5 pesos com R$ 1. Na Europa, a situação seria bem diferente“, afirma.

Fazendo as contas, a advogada chegou a cancelar uma viagem que tinha planejado para a Europa em 2016 e optou por voltar a Buenos Aires e conhecer a Bahia.

Segundo Panosso, épocas de crise fazem com que o turista troque o seu destino preferencial por outro mais acessível. No caso da publicitária paulistana Luciana de Morais, Buenos Aires foi a melhor opção para uma viagem romântica com o namorado em julho de 2016.

“Foi minha terceira viagem a Buenos Aires. Acabei escolhendo voltar porque encontrei passagens aéreas em promoção, pesquisei e vi que a viagem poderia sair mais barata que a ida a um hotel fazenda no interior de São Paulo“, diz.

Na comparação com as visitas anteriores ao país, ela conta ter sentido no bolso a alta nos preços “está tudo mais caro do que da última vez que fui, em 2013, mas consegui aproveitar tudo o que queria e não estourar o orçamento”.

A socióloga paulistana Sacha Palma foi duas vezes à Argentina. Da primeira vez, em 2011, passou dez dias em Buenos Aires. Em 2016, decidiu incluir novamente a capital portenha em seu roteiro de viagem com o namorado. O casal ficou dois dias na capital argentina e oito em Montevidéu, no Uruguai, em julho.

Sacha afirma que, apesar de ter gostado da rota que fez na Argentina, acabou gostando mais da capital uruguaia, “pelo preço e pela infraestrutura turística mais atrativos“. Ela conta que pretende voltar à Argentina, mas para conhecer Mendoza e a Patagônia.

Para a estudante de engenharia Esther Ribeiro, conhecer a Argentina, em julho, foi a realização de um objetivo que foi possível graças a planejamento e economia. Com cinco amigos, ela viajou por Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mar del Plata.

“A crise está aí, é um fato. Mas, com um bom planejamento dá para guardar dinheiro e ir, sim. É um destino muito bonito e próximo da gente”, afirma.

Por questões de segurança, Esther preferiu trocar dinheiro em bancos argentinos a cotações um pouco mais desfavoráveis que o câmbio nas ruas. Mesmo assim, ela conseguiu fazer todo o roteiro que havia planejado. Gostou tanto que voltou ao país em novembro por mais cinco dias.

Com Uol