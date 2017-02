CRIMINOSOS CERCAM ÔNIBUS E ROUBAM PASSAGEIROS QUE SEGUIAM PARA FOZ

Turistas que seguiam de São Paulo para Foz do Iguaçu em um ônibus foram roubados na madrugada desta segunda-feira (6), na BR-277, em Céu Azul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dez criminosos, utilizando três carros, foram responsáveis pela ação que ocorreu por volta das 4h30. Os suspeitos fugiram levando aproximadamente R$ 30 mil das vítimas.

O veículo foi abordado logo depois da praça de pedágio em Céu Azul. Um dos carros utilizados ultrapassou o ônibus e começou a diminuir a velocidade. Outros dois veículos dos criminosos se aproximaram e atiraram contra o coletivo para anunciar o assalto, isso obrigou o motorista a seguir até uma estrada rural.

De acordo com a PRF, um motorista que passava de carro percebeu a ação dos ladrões e avisou os policiais do posto da PRF em Céu Azul. Os agentes foram até uma estrada secundária, usada com frequência como rota de fuga de assaltantes e contrabandistas, mas a quadrilha conseguiu fugir. Dois carros utilizados pelo bando foram abandonados.

No ônibus estavam 43 pessoas, entre elas três adolescentes. Alguns dos passageiros foram agredidos a coronhadas pelos ladrões. Logo depois de terem feito Boletim de Ocorrência, os turistas seguiram para Foz do Iguaçu.

Assalto no norte do estado

Turistas que seguiam em um ônibus pela PR-323, em Sertanópolis, também foram roubados nesta madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro branco cercou o veículo na rodovia e obrigou o motorista a seguir até uma estrada rural. Os criminosos levaram dinheiro e pertences dos passageiros.

O ônibus saiu do Paraguai e seguia para São Paulo. Os turistas continuaram viagem logo depois de serem atendidos pelos policiais.

Nas duas situações nenhum dos suspeitos foi preso.

